ΣΥΡΙΖΑ: Για τον κ.Μητσοτάκη μόνο όποιοι έχουν χρήματα έχουν πρόσβαση στην παιδεία

ΣΥΡΙΖΑ: Για τον κ.Μητσοτάκη μόνο όποιοι έχουν χρήματα έχουν πρόσβαση στην παιδεία Φωτογραφία: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για σχολικές υποδομές και ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς.

«Οι πανηγυρισμοί του κ. Μητσοτάκη για τις ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων δεν μπορούν να κρύψουν τα τεράστια κενά στο εκπαιδευτικό προσωπικό και υποδομές και κυρίως τη στρατηγική απαξίωσης και ιδιωτικοποίησης της δημόσιας παιδείας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

Συμπληρώνει πως «η «εμβληματική καινοτομία» των κολλεγίων που η κυβέρνηση Μητσοτάκη βάφτισε εν μία νυκτί πανεπιστήμια προκαλεί την κοινή λογική. Και την ίδια στιγμή προκαλεί και τους χιλιάδες μαθητές που έμειναν εκτός των δημόσιων ΑΕΙ, λόγω του μέτρου της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, προκειμένου να αποτελέσουν την πελατεία για τα αμφιβόλου προέλευσης «μη κερδοσκοπικά» κολλέγια, που ζητούν χιλιάδες ευρώ για δίδακτρα. Για τον κ.Μητσοτάκη μόνο όποιοι έχουν χρήματα έχουν πρόσβαση στην παιδεία».

Καταλήγει σημειώνοντας πως «η απουσία αναφοράς στο στεγαστικό ζήτημα των νέων φοιτητών και των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών εκτός της έδρας τους δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά απόδειξη ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει άλλες προτεραιότητες».

