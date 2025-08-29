Games
Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Η αλήθεια γυρίζει μπούμερανγκ σε όσους διακινούν θεωρίες συνωμοσίας

Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Η αλήθεια γυρίζει μπούμερανγκ σε όσους διακινούν θεωρίες συνωμοσίας Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσαν κυβερνητικές πηγές με αφορμή τις εξελίξεις στο θέμα των Τεμπών.

Για νέα απόπειρα διαστρέβλωσης της πραγματικότητας κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ κυβερνητικές πηγές.

«Το μόνο που θα περιμέναμε σήμερα από το ΠΑΣΟΚ ήταν να εκδώσει μία ανακοίνωση με την οποία θα ζητούσε συγγνώμη από τους πολίτες γιατί η ηγεσία και τα στελέχη του κόμματος έπεσαν στην παγίδα των ακραίων κομμάτων και συμμετείχαν στην προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, γύρω από τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, υιοθετώντας θεωρίες συνωμοσίας για «άγνωστα καύσιμα» και «χαμένα βαγόνια» αναφέρουν.

Συνεχίζουν λέγοντας «όμως το μόνο που έκαναν, ήταν να επιχειρήσουν για άλλη μία φορά να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα με τη συνήθη κοπτοραπτική τους».

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως «επειδή η αλήθεια είναι επίμονη και γυρίζει μπούμερανγκ σε όσους διακινούν θεωρίες συνωμοσίας, ιδίως όταν προσπαθούν να καπηλευθούν κομματικά μία τραγωδία, τους θυμίζουμε τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι «η ανάφλεξη προήλθε από άγνωστο καύσιμο» αλλά και από το βήμα της Βουλής, που έλεγε ότι «αναζητούμε ακόμα να μάθουμε ποιο είναι το άγνωστο καύσιμο, που προκάλεσε την ανάφλεξη». Τους θυμίζουμε, μεταξύ άλλων, τη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκη στη Βουλή για τα «τρία βαγόνια που ως δια μαγείας χάθηκαν».

»Μία συγγνώμη θα ήταν αρκετή για όσους προσπάθησαν να παραπλανήσουν τους πολίτες, όμως στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να μην αποδέχονται την πραγματικότητα».

Οι κυβερνητικές πηγές κλείνουν με το εξής υστερόγραφο: Ακόμα περιμένουμε να μας απαντήσουν από το ΠΑΣΟΚ για την απίστευτη λαθροχειρία τους σχετικά με το τελικό δημοσιονομικό κόστος του 13ου μισθού στο δημόσιο, την προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, την οποία συνέκριναν δύο φορές με την εξέλιξη του πληθωρισμού αλλά και για τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουμε θέσει για τα φορολογικά έσοδα και την οικονομία. Όσο κι αν προσπαθούν, δεν θα αποφύγουν τις απαντήσεις».

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Μάντζος για Φιντάν: Ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας, αποτυχία της κυβέρνησης

ΠΑΣΟΚ: «Ο Μαρινάκης καθημερινά δολοφονεί χαρακτήρες και επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις»

«Έκλεισε» την ανακριτική διαδικασία ο εφέτης ανακριτής των Τεμπών

Πλακιάς για πόρισμα - Τέμπη: Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

