ΠΑΣΟΚ: «Ο Μαρινάκης καθημερινά δολοφονεί χαρακτήρες και επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις»

ΠΑΣΟΚ: «Ο Μαρινάκης καθημερινά δολοφονεί χαρακτήρες και επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις»
«Οι πολίτες έχουν πλήρη εικόνα για την Ελλάδα που παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, στις οποίες καταγγέλλει ότι καθημερινά διαστρεβλώνει γεγονότα, επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις και ψεύδεται συστηματικά. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η συμπεριφορά αυτή συνιστά «δολοφονία χαρακτήρων», καθώς πλήττει την αξιοπιστία προσώπων και θεσμών.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η πρακτική του κ. Μαρινάκη δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις στο κοινό και υπονομεύει την αλήθεια, προβάλλοντας ένα εικονικό αφήγημα που δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά στοιχεία. Η ανακοίνωση αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά, όπως η αναφορά σε παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία των Τεμπών, που σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ είχε προκύψει από κρατικό πόρισμα και όχι από τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, δείχνοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης να «υιοθετήσει» πληροφορίες για επικοινωνιακό όφελος.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ « Μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης, με δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και ελευθερία κινήσεων εκτός μνημονίων, η Ελλάδα παραμένει προτελευταία στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ ανά κάτοικο της ελληνικής οικονομίας σε όρους αγοραστικής δύναμης κατατάσσεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ των 27 για το 2024 (όπως και το 2019). Κατά την εξαετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε κατά +16,5%. Μάλιστα, είναι υπερδιπλάσιος (+38%) στα τρόφιμα, που αφορά συγκριτικά περισσότερο χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Κατά την εξαετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το κόστος στέγασης βρίσκεται στα ύψη. Την ίδια στιγμή που τα εισοδήματα εξανεμίστηκαν, οι φόροι που επωμίζονται πολίτες και επιχειρήσεις γέμισαν τα ταμεία και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα δημοσιονομικά ανάγοντας τον πληθωρισμό σε εργαλείο μείωσης του λόγου χρέους προς το ΑΕΠ.»

«Ο κ. Μαρινάκης έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές»

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι η συστηματική παραποίηση γεγονότων και η επινόηση καταστάσεων δεν συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών αλλά στην παραπλάνηση τους, υπονομεύοντας τη διαφάνεια και την πολιτική αξιοπιστία. Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κ. Μαρινάκη να σταματήσει τις ψευδείς δηλώσεις και να σταθεί στο ύψος των ευθυνών του, υπενθυμίζοντας ότι η αλήθεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί από επικοινωνιακά τερτίπια. Όπως τονίζει από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης« ως προς τις δηλώσεις του για την τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές. Καθημερινά διαστρέφει λεγόμενα, δολοφονεί χαρακτήρες, επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις και ψεύδεται κατ’ επάγγελμα και ασυστόλως.Αν κάποιος έκανε λόγο για παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία ήταν το κρατικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Το «ευαγγέλιο» - κατά τον κ. Σκέρτσο-, που συνέταξαν «οι καλύτεροι τεχνοκράτες από όλη την Ευρώπη χάρη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης» και ο κ. Μητσοτάκης ζητούσε από το βήμα της Βουλής «να το υιοθετήσει πλήρως η αντιπολίτευση». Ναι, σε αυτό το κυβερνητικό φιάσκο αναφερόμαστε, κ. Μαρινάκη. Το διαγράψατε από τη μνήμη σας;»

