Άννα Διαμαντοπούλου: «Το κύπελλο του Πυθαγόρα λειτουργεί σαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Το «κύπελλο του Πυθαγόρα» αλληγορία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη – «Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει».

Η Άννα Διαμαντοπούλου σχολίασε αιχμηρά την πολιτική κατάσταση, συγκρίνοντας τη διάρκεια και τη σταθερότητα της κυβέρνησης με το κύπελλο του Πυθαγόρα. Όπως εξήγησε, «όπως το κύπελλο αδειάζει, έτσι και η Κυβέρνηση Μητσοτάκη θα αδειάσει», υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία δεν αντέχει πλέον την κατάσταση όπως διαμορφώνεται.

Mε φόντο τα σκάνδαλα, τις υποκλοπές, τα ρουσφέτια και τη διαφθορά το κύπελλο της κυβέρνησης έχει φτάσει σε οριακό επίπεδο και όπως σημειώνει η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ «η κυβέρνηση θα αδειάσει γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο.».

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας στον δημόσιο βίο, δέχεται έντονες επικρίσεις για την αδυναμία υλοποίησης αυτών των υποσχέσεων και οι πολίτες ζητούν αλλαγή.

