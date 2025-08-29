Games
ΚΚΕ: Η μήνυση Κωνσταντοπούλου κατά Κανέλλη συνιστά «πολιτική δίωξη»

ΚΚΕ: Η μήνυση Κωνσταντοπούλου κατά Κανέλλη συνιστά «πολιτική δίωξη»
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά της βουλευτού του κόμματος Λιάνας Κανέλλη, η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Στην ανακοίνωση, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τη μήνυση «παντελώς αβάσιμη» και την περιγράφει ως μια ακόμα πράξη της αντι-ΚΚΕ στάσης της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία, όπως σημειώνει, έχει οδηγηθεί σε «αντικομμουνιστικό κατήφορο».

Το κόμμα αναφέρεται σε προηγούμενες πολιτικές ενέργειες της κ. Κωνσταντοπούλου κατά τη θητεία της ως προέδρου της Βουλής το 2015, όπως η άρνησή της να συζητηθεί η μη νόμιμη λειτουργία του κοινοβουλίου λόγω της απουσίας των προφυλακισμένων βουλευτών της Χρυσής Αυγής και η αποτροπή της συζήτησης για την επίθεση του ναζί βουλευτή Γ. Λαγού κατά της Λιάνας Κανέλλη.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η μήνυση αυτή συνιστά «πολιτική δίωξη», δεν έχει καμία υπόσταση και θα «πέσει στο κενό». Η ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης τη στάση της κ. Κωνσταντοπούλου ως «αυτοπροβολής και αποπροσανατολισμού» στη Βουλή και την κατηγορεί ότι στηρίζει πολιτικές που, κατά το κόμμα, υπηρετούν τη στρατηγική του κεφαλαίου, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Το ΚΚΕ καταλήγει ότι οι βουλευτές του θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν στους «εργατικούς-λαϊκούς αγώνες» ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, «παρά τις προσπάθειες ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης».

