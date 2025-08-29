Βουλή: Άγρια κόντρα Γεωργιάδη - Καραγεωργοπούλου

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον υπουργό Υγείας.

Σε σφοδρή αντιπαράθεση ήρθαν στην Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης με τη βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στην Αίγινα όπου μια γυναίκα πέθανε στην παραλία με το ασθενοφόρο του κέντρου υγείας να μην φτάνει ποτέ στο σημείο γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός.

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον υπουργό Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον «κακό δημιουργό προπαγάνδας ενός ανύπαρκτου έργου στον τομέα της Υγείας, που εργαλειοποιει μετρήσεις ικανοποίησης των πολιτών, στις οποίες το 70% δεν απαντά καθόλου».

Ο Αδωνις Γεωργιαδης σήκωσε το γάντι κατηγορώντας την βουλευτή - την οποία χαρακτήρισε «πολιτικό πράγμα»- αλλά και την Πλεύση συνολικά «πως πουλάνε μιζέρια όλη την ημέρα μπας και πάρουν καμιά ψήφο».

Εν συνεχεία αναφερόμενος στο πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα Τέμπη, ο υπουργός Υγείας στράφηκε προσωπικώς κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως «εμπορεύτηκε επί μήνες τις θεωρίες του ξυλολίου και έχτισε πολιτική καριέρα. Κάνατε προπαγάνδα πάνω σε πτώματα και δεν είπατε ούτε μια συγγνώμη. Τέτοιοι είστε. Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες!».