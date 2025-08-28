Φάμελλος: «Τσάμπα η φιέστα και το ταξίδι τόσων υπουργών κύριε Μητσοτάκη!»

«Έστησε μια φιέστα στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθειά του να ανατρέψει το δυσμενές γι’ αυτόν κλίμα» σχολίασε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος.

Την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «έστησε μια φιέστα στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθειά του να ανατρέψει το δυσμενές γι’ αυτόν κλίμα και να μεταπείσει τους πολίτες που πιέζονται οικονομικά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασφυκτιούν από την ακραία πτώση του τζίρου. Δεν τόλμησε όμως να πει κουβέντα για το έργο του λιμανιού (ΟΛΘ), το Διαμετακομιστικό Κέντρο Εμπορίου και την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση που έχουν παγώσει εδώ και 6 χρόνια, ακυρώνοντας έτσι τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως εμπορικό και συγκοινωνιακό κέντρο των Βαλκανίων!» σχοολιάζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Πρόσθεσε πως «του θυμίζω ότι το Παιδιατρικό Νοσοκομείο δεν θα γινόταν χωρίς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι το Μετρό επανεκκίνησε και υλοποιήθηκε κατά 45% σε μόλις 3,5 χρόνια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διότι η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου είχε κλείσει τα εργοτάξια το 2014. Σήμερα, μετά από 6 χρόνια εξήγγειλε αλλαγή στην ανάπλαση της ΔΕΘ, αφού απέτυχε το σχέδιο real estate και ιδιωτικοποίησης που επιχείρησε. Τον καλωσορίζουμε στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ για ένα δημόσιο εκθεσιακό έργο, χωρίς ξενοδοχείο και με μεγαλύτερο πάρκο».

Ωστόσο ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε πως «κρατάμε όμως σοβαρές επιφυλάξεις, διότι η πρότασή του είναι προκλητικά ανώριμη και ασαφής: Για το αν η ΔΕΘ θα ανήκει στην πόλη και τους φορείς, για το αν θα γίνει σύγχρονο συνεδριακό κέντρο ή ανακαίνιση του Βελλίδειου, για το νέο πάρκινγκ και την ιδιοκτησία του και για την ενοποίηση των ελεύθερων δημόσιων χώρων με το Γ’ Σώμα Στρατού και την Αγία Φωτεινή».

Στην ανάρτησή του καταλήγει λέγοντας πως «τέλος, μόνο ως προκλητική μπορεί να εκλάβει κανείς τη χαρά του πρωθυπουργού για τις νέες σχολικές αίθουσες, όταν το 2025 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα λειτουργήσουν 133 σχολεία λιγότερα. Τσάμπα η φιέστα και το ταξίδι τόσων υπουργών κύριε Μητσοτάκη!».

