Τροπολογία Τσιάρα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προσωρινός πρόεδρος ο Καββαδάς και απαγόρευση αποσπάσεων στον Οργανισμό

Τροπολογία Τσιάρα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προσωρινός πρόεδρος ο Καββαδάς και απαγόρευση αποσπάσεων στον Οργανισμό Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Έως τις 31.12.2025 η απαγόρευση μετατάξεων, αποσπάσεων και μετακινήσεων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, Ιωάννη Καββαδά, περνά προσωρινά (έως 31/12/2025) η άσκηση των αρμοδιοτήτων του προέδρου του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα.

Ταυτόχρονα, η ίδια ρύθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προβλέπει την προσωρινή απαγόρευση, μέχρι τις 31.12.2025, μετατάξεων, αποσπάσεων και μετακινήσεων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με μοναδική εξαίρεση τις μετακινήσεις στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μιλώντας για την τροπολογία στη Βουλή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας σημείωσε πως προβλέπεται η προσωρινή ανάθεση των αρμοδιοτήτων στο γενικό διευθυντή της ΑΑΔΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού και η απρόσκοπτη συνέχιση καταβολής των ενωσιακών και εθνικών ενισχύσεων.

Αναφορικά με την απαγόρευση αποσπάσεων, τόνισε πως προβλέφθηκε προκειμένου να μην υπάρξει αποδυνάμωση του Οργανισμού από ενδεχόμενες αποχωρήσεις.

«Έχετε την εντύπωση ότι δεν υπάρχει αριθμός υπαλλήλων που θέλει να φύγει; Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν οι πληρωμές;», διερωτήθηκε, απαντώντας στις καταγγελίες περί νεας συγκάλυψης του Αλέξανδρου Καζαμία, συμπληρώνοντας πως «χρειάζεται διοίκηση και υπάλληλοι προκειμένου ο ΟΠΕΚΕΠΕ να καταβάλει χρήματα στους παραγωγούς, να πληρώνει τα ευρωπαϊκά προγράμματα και το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Απαγορεύεται η μετακίνηση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γίνεται για να μην υπάρξει προηγούμενο όπως αυτό με την Τυχεροπούλου. Θέλετε να συνεχίσετε τη συγκάλυψη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε τι αποσκοπεί αυτή η απαγόρευση μέχρι 31/12;» ανέφερε νωρίτερα ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

