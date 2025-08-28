Games
Κυβερνητικές πηγές: Δεν υπάρχει ένας οικονομολόγος στο ΠΑΣΟΚ να τους προστατεύσει;

Κυβερνητικές πηγές: Δεν υπάρχει ένας οικονομολόγος στο ΠΑΣΟΚ να τους προστατεύσει; Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
«Ευτυχώς δεν έχουμε οικονομολόγους σαν της ΝΔ με τις στο μέτωπο της ακρίβειας και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ.

Στο ΠΑΣΟΚ είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, απαντώντας στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη κατά του Παύλου Μαρινάκη, τον οποίο κατηγόρησε για «κοπτοραπτική και προπαγάνδα».

«Η επιμονή του ΠΑΣΟΚ στο λάθος δείχνει ότι όσα μαθήματα απλής αριθμητικής και πολιτικής οικονομίας κι αν τους γίνουν, είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Αλήθεια, δεν υπάρχει ένας οικονομολόγος στο ΠΑΣΟΚ να τους προστατεύσει;», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, που καλούν τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να «ακούσουν προσεκτικά» τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και να απαντήσουν στα ερωτήματα που «προέκυψαν μετά την αποκάλυψη των λαθροχειριών που επιχείρησε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στα σοβαρά ζητήματα της οικονομίας».

Αναλυτικά, κυβερνητικές πηγές απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ αναφέρουν:

Πολιτική

«Στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλη πολιτική σύγχυση ή στην καλύτερη περίπτωση, να άκουσαν κάτι άλλο και όχι την σημερινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της απάντησης που εξέδωσαν.

Τους καλούμε λοιπόν, αφού ακούσουν προσεκτικά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, στη συνέχεια να απαντήσουν στα ουσιαστικά ερωτήματα, που προέκυψαν μετά την αποκάλυψη των λαθροχειριών που επιχείρησε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στα σοβαρά ζητήματα της οικονομίας:

- Πρώτον, κατάλαβαν άραγε στο ΠΑΣΟΚ ότι, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, εδώ και δέκα χρόνια το δημοσιονομικό κόστος που λαμβάνει υπόψη της η Κομισιόν για μέτρα, όπως ο 13ος μισθός στο Δημόσιο, είναι το μικτό και όχι το καθαρό, που υποστήριζε αναληθώς ο πρόεδρος τους Νίκος Ανδρουλάκης;

- Δεύτερον, κατανόησαν επιτέλους στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι λαθροχειρία να συγκρίνουν την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ με τον πληθωρισμό, γιατί το πραγματικό ΑΕΠ προκύπτει αφού πρώτα αφαιρεθεί ο πληθωρισμός από το ονομαστικό ΑΕΠ;

- Τρίτον, έμαθαν τη διαφορά μεταξύ εσόδων και φόρων και κυρίως αντιλήφθηκαν ότι τα φορολογικά έσοδα μπορούν να αυξάνονται με μειωμένους φόρους, όπως πράττει η κυβέρνηση;

Η επιμονή του ΠΑΣΟΚ στο λάθος δείχνει ότι όσα μαθήματα απλής αριθμητικής και πολιτικής οικονομίας κι αν τους γίνουν, είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως.

Αλήθεια, δεν υπάρχει ένας οικονομολόγος στο ΠΑΣΟΚ να τους προστατεύσει;».

ΠΑΣΟΚ: Ευτυχώς δεν έχουμε οικονομολόγους σαν της ΝΔ με «επιτυχίες» στην ακρίβεια

Άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ, που σχολίασε ότι «ευτυχώς» το κόμμα δεν έχει οικονομολόγους σαν της ΝΔ «με τις πανθομολογούμενες “επιτυχίες” τους στο μέτωπο της ακρίβειας και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών».

«Γνωρίζαμε ότι έχει χαλαρή σχέση με την αλήθεια αλλά οι τελευταίες του επιδόσεις έχουν ξεπεράσει κάθε αρνητική προσδοκία», τόνισε η Χαριλάου Τρικούπη για τον Παύλο Μαρινάκη. «Είναι καθημερινό φαινόμενο οι ανακολουθίες, τα ψεύδη προς χάριν της παραπληροφόρησης και η τοξικότητα», συμπλήρωσε για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι προφανές ότι έχει μπερδευτεί και ο ίδιος με τα διαφορετικά νούμερα, που παραθέτει από μέρα σε μέρα. Γνωρίζαμε ότι έχει χαλαρή σχέση με την αλήθεια αλλά οι τελευταίες του επιδόσεις έχουν ξεπεράσει κάθε αρνητική προσδοκία. Είναι καθημερινό φαινόμενο οι ανακολουθίες, τα ψεύδη προς χάριν της παραπληροφόρησης και η τοξικότητα.

Ως προς τη “συμβουλή” του:

Ευτυχώς δεν έχουμε οικονομολόγους σαν αυτούς που έχει η Νέα Δημοκρατία και οδήγησαν τη χώρα στον πάτο των επιδόσεων ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Που διογκώνουν συνεχώς το δημόσιο χρέος και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των καρτέλ.
Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ οδηγεί στην αναπτυξιακή ανόρθωση και τη στήριξη της κοινωνίας. Εκεί που απέτυχε παταγωδώς το σύστημα Μητσοτάκη».

Πολιτική
