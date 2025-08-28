Games
Κόντρα στη Βουλή για το νέο πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων

eurokinissi eurokinissi
Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει την αντίδραση της ΑΔΕΔΥ.

Τα πυρά της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει η κυβέρνηση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, καταγγέλλεται από τα κόμματα της μειοψηφίας ως εργαλείο φίμωσης, εκφοβισμού και πλήρους ελέγχου.

«Το μόνο που ξέρει να κάνει η κυβέρνηση είναι να επιβάλλει τον φόβο, να κομματικοποιεί τους θεσμούς και να τιμωρεί τους αδύναμους για να καλύπτει τις δικές του ανεπάρκειες», σημείωσε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστιδης, συμπληρώνοντας πως οι δημόσιοι υπάλληλοι μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίους τράγους, καθώς δημιουργούνται συνθήκες «εκφοβισμού» και «υποταγής».

«Καθόλου δεν ενδιαφέρεστε για την ταχύτερη ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών, όπως ισχυρίζεστε. Αν πράγματι ενδιαφερόσασταν, δεν θα συγκεντρώνατε εκατοντάδες υποθέσεις σε ένα μόνο 15μελές συμβούλιο, όταν σήμερα εκκρεμούν ήδη πάνω από 2.300 πειθαρχικές υποθέσεις στα 100 πενταμελή συμβούλια. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Είναι θεσμικό μπλοκάρισμα, είναι διοικητικό χάος», πρόσθεσε.

Σφοδρή κριτική και από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο που ανέφερε ότι υο νομοσχέδιο διαπνέεται από έναν «έκδηλο αυταρχισμό που επαναφέρει τη δημόσια διοίκηση σε εποχές που όλοι μας θέλουμε να ξεχάσουμε», ενώ σημείωσε πως επικρέμαται από πάνω ο «μπαμπούλας της απόλυσης, της πειθαρχικής δίωξης».

«Κανονικός βούρδουλας για τους εργαζόμενους το νομοσχέδιο», υπογράμμισε από την πλευρά του ΚΚΕ ο Γιάννης Δελής ενώ για «αντεργατικό νομοσχέδιο τρομοκράτησης και καταστολής», μίλησε η Θεανώ Φωτίου της Νέας Αριστεράς.

Απο την άλλη πλευρά, η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, τονίζει ότι αυτό που επιχειρείται είναι η αντιμετώπιση χρόνιων καθυστερήσεων που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας στο δημόσιο τομέα.

Στόχος είναι όπως λένε, η ταχύτερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης και προς αυτή την κατεύθυνση προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η σύσταση νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από 60 λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και αυστηρές προθεσμίες.

Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει την αντίδραση της ΑΔΕΔΥ ενώ παρατηρήσεις σε επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου διατύπωσε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, εκφραζοντας προβληματισμό, μεταξύ άλλων, για την διάταξη με την οποία εισάγεται διαρκές κόλλημα διορισμού χωρίς καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου, καθώς και για το άρθρο με το οποίο συνδέεται ο μη υπολογισμός του χρόνου της αναστολής άσκησης καθηκόντων, με την ποινική καταδίκη ή την επιβολή πειθαρχικής ποινής προστίμου αποδοχών, τουλάχιστον τριών μηνών.

