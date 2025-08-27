Κρίσιμος Σεπτέμβριος για το ΠΑΣΟΚ

Στην πρώτη του εμφάνιση στη ΔΕΘ με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να πείσει ότι μπορεί να εκφράσει αποτελεσματικά το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή. Η επίδοσή του θα μετρηθεί, την επόμενη μέρα, στις δημοσκοπήσεις που θα επηρεάσουν τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν τέσσερις συνεντεύξεις τύπου στην Χαριλάου Τρικούπη για να παρουσιαστεί η Μαύρη Βίβλος για τα κυβερνητικά πεπραγμένα σε τέσσερα επίπεδα: Οικονομία, ανισότητες-πίεση στα εισοδήματα, πολιτική προστασία, θεσμοί. Οι αρμόδιοι τομεάρχες, βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται σ αυτή την πρωτοβουλία συσκέπτονται καθημερινά για να καταλήξουν στις λεπτομέρειες.

Σε συνδυασμό με την εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη, επέτειο ίδρυσης του κόμματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου, πρόκειται για μια επικοινωνιακή επίθεση του ΠΑΣΟΚ, την πρώτη εβδομάδα του φθινοπώρου, που θα κορυφωθεί με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Στην ομιλία του στο Βελλίδειο και στη συνέντευξη τύπου την επόμενη ημέρα (13-4/9) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλείται να πείσει για την ηγετικότητά του, για τα πρωθυπουργικά του χαρακτηριστικά, για την υπεροχή του έναντι του Αλέξη Τσίπρα ως πολιτικού αντιπάλου του Κ. Μητσοτάκη στον προοδευτικό χώρο.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, το δυνατό του χαρτί είναι ένα άρτιο κυβερνητικό πρόγραμμα 100 ημερών που δεν συγκρίνεται από άποψη τεκμηρίωσης και ποιότητας με την πρόταση κανενός άλλου κόμματος της αντιπολίτευσης. Θεωρούν σοβαρό πλεονέκτημα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όπως σημειώνουν, την εντιμότητά του και το καθαρό πολιτικό μητρώο από σκιές διαφθοράς και διαπλοκής με εξωθεσμικά κέντρα.

Οι ίδιες πηγές λένε ότι δεν αντιμετωπίζεται στην Χαριλάου Τρικούπη ως ανταγωνιστής του Ν. Ανδρουλάκη ο Αλέξης Τσίπρας παρόλο που από το Μέγαρο Μαξίμου του επιτίθενται με οξύτητα και υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη κριθεί σε εκλογές.

Αντιλαμβάνονται, όμως, ότι θα γίνουν συγκρίσεις, καθώς ο Αλ. Τσίπρας θα μιλήσει μια μέρα πριν από τον πρωθυπουργό, στις 5 Σεπτεμβρίου, στο συνέδριο του Economist, και θεωρούν δεδομένο ότι θα γίνουν ερωτήσεις αναφορικά με το πολιτικό μέλλον του πρώην πρωθυπουργού και στον Κ. Μητσοτάκη και στον Ν. Ανδρουλάκη και στον Σ. Φάμελλο.

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπάρχει ηρεμία η οποία θα συντηρηθεί οπωσδήποτε μέχρι την ΔΕΘ, όταν οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Ν. Ανδρουλάκη θα αξιολογήσουν την παρουσία του, θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους και θα επανεξετάσουν την στρατηγική τους.