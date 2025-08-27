Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Κρίσιμος Σεπτέμβριος για το ΠΑΣΟΚ

Κρίσιμος Σεπτέμβριος για το ΠΑΣΟΚ Φωτογραφία: Nick Paleologos / SOOC
Στην πρώτη του εμφάνιση στη ΔΕΘ με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να πείσει ότι μπορεί να εκφράσει αποτελεσματικά το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή. Η επίδοσή του θα μετρηθεί, την επόμενη μέρα, στις δημοσκοπήσεις που θα επηρεάσουν τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν τέσσερις συνεντεύξεις τύπου στην Χαριλάου Τρικούπη για να παρουσιαστεί η Μαύρη Βίβλος για τα κυβερνητικά πεπραγμένα σε τέσσερα επίπεδα: Οικονομία, ανισότητες-πίεση στα εισοδήματα, πολιτική προστασία, θεσμοί. Οι αρμόδιοι τομεάρχες, βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται σ αυτή την πρωτοβουλία συσκέπτονται καθημερινά για να καταλήξουν στις λεπτομέρειες.

Σε συνδυασμό με την εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη, επέτειο ίδρυσης του κόμματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου, πρόκειται για μια επικοινωνιακή επίθεση του ΠΑΣΟΚ, την πρώτη εβδομάδα του φθινοπώρου, που θα κορυφωθεί με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Στην ομιλία του στο Βελλίδειο και στη συνέντευξη τύπου την επόμενη ημέρα (13-4/9) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλείται να πείσει για την ηγετικότητά του, για τα πρωθυπουργικά του χαρακτηριστικά, για την υπεροχή του έναντι του Αλέξη Τσίπρα ως πολιτικού αντιπάλου του Κ. Μητσοτάκη στον προοδευτικό χώρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δυο ακόμη διαφωνίες για ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Δυο ακόμη διαφωνίες για ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Ο Πληροφοριοδότης

Σύμφωνα με συνεργάτες του, το δυνατό του χαρτί είναι ένα άρτιο κυβερνητικό πρόγραμμα 100 ημερών που δεν συγκρίνεται από άποψη τεκμηρίωσης και ποιότητας με την πρόταση κανενός άλλου κόμματος της αντιπολίτευσης. Θεωρούν σοβαρό πλεονέκτημα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όπως σημειώνουν, την εντιμότητά του και το καθαρό πολιτικό μητρώο από σκιές διαφθοράς και διαπλοκής με εξωθεσμικά κέντρα.

Οι ίδιες πηγές λένε ότι δεν αντιμετωπίζεται στην Χαριλάου Τρικούπη ως ανταγωνιστής του Ν. Ανδρουλάκη ο Αλέξης Τσίπρας παρόλο που από το Μέγαρο Μαξίμου του επιτίθενται με οξύτητα και υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη κριθεί σε εκλογές.

Αντιλαμβάνονται, όμως, ότι θα γίνουν συγκρίσεις, καθώς ο Αλ. Τσίπρας θα μιλήσει μια μέρα πριν από τον πρωθυπουργό, στις 5 Σεπτεμβρίου, στο συνέδριο του Economist, και θεωρούν δεδομένο ότι θα γίνουν ερωτήσεις αναφορικά με το πολιτικό μέλλον του πρώην πρωθυπουργού και στον Κ. Μητσοτάκη και στον Ν. Ανδρουλάκη και στον Σ. Φάμελλο.

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπάρχει ηρεμία η οποία θα συντηρηθεί οπωσδήποτε μέχρι την ΔΕΘ, όταν οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Ν. Ανδρουλάκη θα αξιολογήσουν την παρουσία του, θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους και θα επανεξετάσουν την στρατηγική τους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Χωρίς όργανα το ΠΑΣΟΚ

Χωρίς όργανα το ΠΑΣΟΚ

Ο Πληροφοριοδότης
ΠΑΣΟΚ για εργασιακό νομοσχέδιο: «Όχι στην εργοδοτική αυθαιρεσία με κρατική σφραγίδα»

ΠΑΣΟΚ για εργασιακό νομοσχέδιο: «Όχι στην εργοδοτική αυθαιρεσία με κρατική σφραγίδα»

Πολιτική
Δυο ακόμη διαφωνίες για ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Δυο ακόμη διαφωνίες για ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Ο Πληροφοριοδότης
Αντιρρήσεις στο ΠΑΣΟΚ για τα «ψίχουλα»

Αντιρρήσεις στο ΠΑΣΟΚ για τα «ψίχουλα»

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

healthstat.gr
Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

healthstat.gr
Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

healthstat.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr
H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

healthstat.gr