Δυο ακόμη διαφωνίες για ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Ο 13ος μισθός και η 13η και 14η σύνταξη.

Το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει στη ΔΕΘ την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερθεματίζει ζητώντας και την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

Η διαφορά προσέγγισης βασίζεται στην κοστολόγηση: Το ΠΑΣΟΚ μένει στο περίπου 1 δισ ετησίως, ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στα 4-5 δισ.

Εννοείται ότι και τα δύο κόμματα θα καταγγελθούν από το Μέγαρο Μαξίμου για λαϊκισμό με λεφτόδεντρα.

Και στο παλαιστινιακό υπάρχει διαφορά δεδομένου ότι, όπως σημειώνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ζητώντας επαναβεβαίωση του ψηφίσματος του 2015 για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν θέτει θέμα κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ.

Διάθεση να υπάρχει και διαφορές θα βρίσκονται.

Α.Σ.