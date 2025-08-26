Κώστας Τσουκαλάς: Να κοιτάξει στον καθρέφτη της η κυβέρνηση για «πολιτικούς απατεώνες»

«Όταν η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ως “πολιτικούς απατεώνες”, να κοιτάξει στον καθρέφτη της» είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN με τους δημοσιογράφους Γιάννη Κολοκυθά και Μάνο Νιφλή βρέθηκε σήμερα ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.



Σχολιάζοντας τη δήλωση του κ. Γεωργιάδη ότι «με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα ρίξει πολύ κλάμα η αντιπολίτευση», ο Εκπρόσωπος Τύπου απάντησε: «Προς το παρόν κλαίνε μόνο στα εξωτερικά ιατρεία. Εκεί κλαίει ο κόσμος, γι’ αυτό ο κ. Γεωργιάδης πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για κλάματα».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι πριν από έξι μήνες η κυβέρνηση ισχυριζόταν πως δεν μπορεί να μειώσει φόρους επειδή θα οδηγούσε τη χώρα στα βράχια, ενώ τελικά καταγράφηκε πλεόνασμα έξι δισεκατομμυρίων ευρώ. «Ποιος έλεγε ψέματα και ποιος εξαπάτησε τον ελληνικό λαό;» διερωτήθηκε προσθέτοντας: «έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη, σας θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα και αποφύγατε να δώσετε απαντήσεις».

Αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό «πολιτικοί απατεώνες» που χρησιμοποίησε ο κ. Μαρινάκης για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Όταν η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ως “πολιτικούς απατεώνες”, να κοιτάξει στον καθρέφτη της. Ποιος εξήγγειλε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου;* Ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης*; Τελικά τον κατήργησε ή τον εφαρμόζει; Ποιός εξαπάτησε τους συνταξιούχους λέγοντας τους να μην κάνουν αγωγές για τα αναδρομικά και τελικά έχασαν τα χρήματα τους; Ποιος υποσχόταν μείωση του ιδιωτικού χρέους και αντ’ αυτού έχουν αυξηθεί τα κόκκινα δάνεια; Ποιος κορόιδεψε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα; Ποιος απέκρυψε από το πρόγραμμα του την τεκμαρτή φορολόγηση των αυτοαπασχολουμένων; Το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία*;»

Κατέδειξε μάλιστα ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ψευδώς ανεβάζει το κόστος του 13ου μισθού: «Πριν δύο μήνες έλεγαν ότι κοστίζει 1,2 δισ., τώρα 1,5 δισ., ενώ στην πραγματικότητα ανέρχεται σε 770 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα ποσά είναι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κοροϊδεύει τους δημοσίους υπαλλήλους και τους πολίτες λέγοντας ψέματα για τα νούμερα».

Παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν τη συνεχή επιβάρυνση των πολιτών και λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας: «Ο μέσος μισθός από το 2020 έως σήμερα αυξήθηκε 28% – από 14.000 σε 18.000 ευρώ – αλλά η φορολογία ανέβηκε 115%, από 710 ευρώ σε 1.585 ευρώ. Διότι με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τα καρτέλ “έχει εξαφανίσει ” το πραγματικό εισόδημα και μετά φορολογεί με τον παλιό συντελεστή, -που δεν είχε προβλέψει την αύξηση-, και παίρνει και φόρους. Άρα φτωχαίνουν οι πολίτες και αυξάνονται οι ανισότητες».

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τη σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, την επαναφορά του ΕΚΑΣ σε 400.000 οικογένειες, την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη ρύθμιση 120 δόσεων για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης των συντάξεων ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα ασφάλισης και περισσότερα έσοδα για το ασφαλιστικό σύστημα. Καθώς επίσης και μια σειρά μέτρων «για ένα κράτος με διαφάνεια και αξιοπιστία και όχι ένα κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέληξε ο Εκπρόσωπος Τύπου.

Κλείνοντας, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι η Ελλάδα καίγεται ξανά και ξανά εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, αλλά και της κυβερνητικής ανεπάρκειας στην πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου διαφήμιζε την πλήρη θωράκιση της χώρας και έθεσε ερωτήματα για τη διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, την κατάσταση των Canadair και την υλοποίηση κρίσιμων έργων.

«Χρειάζεται μια άλλη πολιτική για την πρόληψη, χρειάζεται σχέδιο και ανατροπές. Αν δεν πάμε με ένα ανατρεπτικό, κυρίως επιχειρησιακό σχέδιο, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά τις πυρκαγιές», δήλωσε χαρακτηριστικά.