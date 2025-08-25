Games
Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας κοιτάξουν στον καθρέφτη τους

Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας κοιτάξουν στον καθρέφτη τους Φωτογραφία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ/EUROKINISSI
Στην αντεπίθεση πέρασε το ΠΑΣΟΚ με τον Κώστα Τσουκαλά να απαντά πως «έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτικούς απατεώνες».

Απάντηση στα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη περί πολιτικών απατεώνων έδωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτικούς απατεώνες. Άραγε πώς θα χαρακτήριζε αυτόν που έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κατέληξε να τον εφαρμόζει πιο πιστά και με περισσότερο ζήλο ακόμη και από τους εμπνευστές του;

»Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που δεσμευόταν ότι θα μείωνε τους φόρους στη μεσαία τάξη, αλλά υπερφορολόγησε τους αυτοαπασχολούμενους;

»Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν που επαγγελόταν τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, αλλά τελικά αφενός το διόγκωσε και αφετέρου κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας με αποτέλεσμα το ρεκόρ μαζικών πλειστηριασμών;

»Πώς θα χαρακτήριζε όσους διαφήμιζαν την περήφανη εξωτερική πολιτική και κατέστησαν με την αδράνεια τους τη χώρα ουραγό των εξελίξεων;» διερωτήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς και κατέληξε λέγοντας πως «αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται. Αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους».

Η δήλωση Μαρινάκη

Νωρίτερα κατά την πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά τις διακοπές του Αυγούστου, ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατηγορώντας «το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη για πολιτική εξαπάτηση ή πολιτική ασχετοσύνη» σχετικά με ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο «ΠΑΣΟΚ πολιτεύονται με όρους πολιτικής εξαπάτησης, ή ασχετοσύνης. Είτε πιάστηκαν αδιάβαστοι, είτε πιάστηκαν συνειδητά να εξαπατούν. Το ΠΑΣΟΚ συγκρίνει την αύξηση του ΑΕΠ με πραγματικούς όρους, να σημειώσουμε ότι σε αυτό το νούμερο, ήτοι το 9,2% συμπεριλαμβάνεται και η επίπτωση του πληθωρισμού, με το ποσοστό του πληθωρισμού στη χώρα που έχει ήδη υπολογιστεί στο προηγούμενο νούμερο. Αυτό λέγεται πολιτική απάτη. Δεν πανηγυρίζουμε για την οικονομία γιατί υπάρχουν πολίτες με πραγματικά προβλήματα, αλλά δεν θα τους λέμε και ψέματα. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 9,2% είναι ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Έχουμε καταφέρει να είμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη, είναι μία προσπάθεια που έχει αποδώσει αρκετά και έχουμε ακόμα αρκετή απόσταση να διανύσουμε. Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι νέους πολιτικούς απατεώνες».

Σχετικά με χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονεία από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη και επεσήμανε ότι μόνον οι πολίτες μπορούν να αποφασίσουν ποιος θα είναι κυβέρνηση, στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως ισχύει η λαϊκή ρήση ότι το άδειο βαρέλι κάνει περισσότερο θόρυβο.

Αναφορικά με την πρόταση, που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ εν όψει της παρουσίας του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «στο ΠΑΣΟΚ ξέρουν να μετρούν τις ημέρες αλλά δεν έχουν μάθει να μετρούν τα λεφτά συνυπολογίζοντας και τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, επίσης για το όποιο κυβερνητικό πρόγραμμα στο ΠΑΣΟΚ λείπουν οι ψηφοφόροι. Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει τη λαϊκίστικη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και επιχειρεί να επαναφέρει τη λογική των δανεικών, με την οποία μας συστήθηκε τις προηγούμενες 10ετίες. Επίσης είναι αντιφατικό να ζητούν τα πάντα και την ίδια ώρα να καταγγέλλουν την αύξηση των εσόδων του κράτους που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά τα μέτρα».

