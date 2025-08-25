Games
Αίτημα Ανδρουλάκη για Παλαιστίνη: Στο Μαξίμου η τελική απόφαση - Τι είπε ο Κακλαμάνης

Αίτημα Ανδρουλάκη για Παλαιστίνη: Στο Μαξίμου η τελική απόφαση - Τι είπε ο Κακλαμάνης
Ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι στο αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ υπάρχει «θέμα διατύπωσης».

Ο πρωθυπουργός θα κληθεί να κάνει την τελική απόφαση σχετικά με το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το Παλαιστινιακό στη Βουλή, καθως ο Νικήτας Κακλαμάνης διαβίβασε στο γραφείο του το αίτημα.

Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Πρόεδρος της Βουλής σχολίασε πως στο αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ υπάρχει «θέμα διατύπωσης», καθώς όπως είπε η επικαιροποίηση που ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αφορά ψήφισμα αλλά ειδική απόφαση που εγκρίθηκε το 2015 από την επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η οποία στη συνέχεια επικυρώθηκε από την Ολομέλεια.

Παράλληλα ενημέρωσε πως με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, η σχετική διορία για να απαντηθεί το αίτημα, είναι ένας μήνας.

Πολιτική

Όσον αφορά την ένταξη των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νικήτας Κακλαμάνης εξήγησε πως συνομιλώντας με βουλευτές, συμφώνησαν κι εκείνοι να εκκινήσουν μετά από τη ΔΕΘ.

