Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Κόντρα Ζαχαριάδη - Γεωργιάδη για την εξίσωση κομμουνισμού με ναζισμό

Κόντρα Ζαχαριάδη - Γεωργιάδη για την εξίσωση κομμουνισμού με ναζισμό Φωτογραφία: Eurokinissi
«Η υιοθέτηση της επικίνδυνης και ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ενισχύει την ακροδεξιά και κανονικοποιεί το φασισμό» τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τι έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σε ανάρτησή του, αναφέρει: «Με αυτές τις λογικές και πολιτικές έχει γεμίσει ακροδεξιούς και έχει αποδυναμωθεί στη διεθνή σκηνή και κινδυνεύει να αποδομηθεί τώρα απ’ τους εθνικιστές και ακροδεξιούς ευρωσκεπτικιστές και εκ των έσω η ΕΕ.

Η Σοβιετική Ένωση είχε πάνω από 20.000.000 νεκρούς στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυρίως λόγω της επίθεσης της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτά δεν μπαίνουν σε καμία ζυγαριά, αυτοί μαζί με το αίμα των άλλων λαών της Ευρώπης και του κόσμου πότισαν το δέντρο της λευτεριάς του κόσμου από τους ναζί.

Ο Σοσιαλισμός και ο Κομμουνισμός είναι τέκνα του διαφωτισμού. Ο Μάρξ διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Ο ναζισμός είναι εγκληματική ιδεολογία, ντροπή της ανθρωπότητας, η πιο σκοτεινή σελίδα.

⁠⁠Ο πόλεμος ενάντια στους δοσίλογους μέσα στην κατοχή δεν ήταν εμφύλιος ήταν αντίσταση και αγώνας για την απελευθέρωση. Οι δοσίλογοι μετά την απελευθέρωση έγιναν τμήμα του εθνικού κορμού στο όνομα του κομμουνιστικού κινδύνου, αυτά είναι γνωστα με ονοματεπώνυμα.

Μετά το 1974 και την Συνταγματική κατοχύρωση του ΚΚΕ από τη ΝΔ του Κωνσταντίνου Καραμανλή και το 1982 με την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου κάναμε βήματα μπροστά ως χώρα. Φαίνεται ότι θέλετε να μας γυρίσετε στις δεκαετίες του 1950-60.

Για το συγκεκριμένο…

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γραπτή δήλωση P6_DCL(2008)0044 που πρότεινε να οριστεί η 23η Αυγούστου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Από τους εκλεγμένους στην Ελλάδα ευρωβουλευτές, υπέγραψαν -δηλαδή στήριξαν- τη δήλωση μόλις 3 από τους 24 και από την ΝΔ μόλις 2 από τους 8.

Μια τότε περιθωριακή άποψη στο εσωτερικό της ΝΔ και κυρίως στο ΛΑΟΣ σήμερα έχει γίνει η επίσημη γραμμή της ΝΔ. Η υιοθέτηση της επικίνδυνης και ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ενισχύει την ακροδεξιά και κανονικοποιεί το φασισμό».

{https://x.com/CZachariadis/status/1959563279501586438}

Υπενθυμίζεται πως ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δημοσίευση στα social media έγραψε ότι στις 23/8 είναι η ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του ναζισμού και του κομμουνισμού, δημοσιεύοντας στο Instagram μια εικόνα όπου ενώνονται η σβάστικα και το σφυροδρέπανο, γράφοντας στη λεζάντα: «Σήμερα, 23 Αυγούστου, είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ναζισμού και του Κομμουνισμού. Αυτή η ημέρα-γνωστή και ως “Black Ribbon Day” ή Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού-εορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου, προς τιμήν των θυμάτων των ολοκληρωτικών καθεστώτων του 20ού αιώνα (Ναζισμός, Σταλινισμός, άλλες μορφές ολοκληρωτισμού).

Ορίστηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 2 Απριλίου 2009, και τελεί υπό την αιγίδα και άλλων θεσμικών οργάνων, όπως ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE). Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε για να συμπέσει με την 23η Αυγούστου 1939, όταν υπογράφηκε το Σύμφωνο Μολότοφ–Ρίμπεντροπ, μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της Ναζιστικής Γερμανίας, το οποίο οδήγησε στον καταμερισμό της Ανατολικής Ευρώπης».

{https://www.instagram.com/p/DNsYBjMWC9b/}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη επιδεικνύει αλαζονική συμπεριφορά

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη επιδεικνύει αλαζονική συμπεριφορά

Πολιτική
Παπαδημούλης: Μακάρι ο Αλέξης να επιστρέψει

Παπαδημούλης: Μακάρι ο Αλέξης να επιστρέψει

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων για την Παλαιστίνη

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων για την Παλαιστίνη

Παιχνίδια Εξουσίας

NETWORK

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

healthstat.gr