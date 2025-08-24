Κόντρα Ζαχαριάδη - Γεωργιάδη για την εξίσωση κομμουνισμού με ναζισμό

«Η υιοθέτηση της επικίνδυνης και ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ενισχύει την ακροδεξιά και κανονικοποιεί το φασισμό» τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τι έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σε ανάρτησή του, αναφέρει: «Με αυτές τις λογικές και πολιτικές έχει γεμίσει ακροδεξιούς και έχει αποδυναμωθεί στη διεθνή σκηνή και κινδυνεύει να αποδομηθεί τώρα απ’ τους εθνικιστές και ακροδεξιούς ευρωσκεπτικιστές και εκ των έσω η ΕΕ.

Η Σοβιετική Ένωση είχε πάνω από 20.000.000 νεκρούς στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυρίως λόγω της επίθεσης της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτά δεν μπαίνουν σε καμία ζυγαριά, αυτοί μαζί με το αίμα των άλλων λαών της Ευρώπης και του κόσμου πότισαν το δέντρο της λευτεριάς του κόσμου από τους ναζί.

Ο Σοσιαλισμός και ο Κομμουνισμός είναι τέκνα του διαφωτισμού. Ο Μάρξ διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Ο ναζισμός είναι εγκληματική ιδεολογία, ντροπή της ανθρωπότητας, η πιο σκοτεινή σελίδα.

⁠⁠Ο πόλεμος ενάντια στους δοσίλογους μέσα στην κατοχή δεν ήταν εμφύλιος ήταν αντίσταση και αγώνας για την απελευθέρωση. Οι δοσίλογοι μετά την απελευθέρωση έγιναν τμήμα του εθνικού κορμού στο όνομα του κομμουνιστικού κινδύνου, αυτά είναι γνωστα με ονοματεπώνυμα.

Μετά το 1974 και την Συνταγματική κατοχύρωση του ΚΚΕ από τη ΝΔ του Κωνσταντίνου Καραμανλή και το 1982 με την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου κάναμε βήματα μπροστά ως χώρα. Φαίνεται ότι θέλετε να μας γυρίσετε στις δεκαετίες του 1950-60.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γραπτή δήλωση P6_DCL(2008)0044 που πρότεινε να οριστεί η 23η Αυγούστου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Από τους εκλεγμένους στην Ελλάδα ευρωβουλευτές, υπέγραψαν -δηλαδή στήριξαν- τη δήλωση μόλις 3 από τους 24 και από την ΝΔ μόλις 2 από τους 8.

Μια τότε περιθωριακή άποψη στο εσωτερικό της ΝΔ και κυρίως στο ΛΑΟΣ σήμερα έχει γίνει η επίσημη γραμμή της ΝΔ. Η υιοθέτηση της επικίνδυνης και ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ενισχύει την ακροδεξιά και κανονικοποιεί το φασισμό».

Υπενθυμίζεται πως ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δημοσίευση στα social media έγραψε ότι στις 23/8 είναι η ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του ναζισμού και του κομμουνισμού, δημοσιεύοντας στο Instagram μια εικόνα όπου ενώνονται η σβάστικα και το σφυροδρέπανο, γράφοντας στη λεζάντα: «Σήμερα, 23 Αυγούστου, είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ναζισμού και του Κομμουνισμού. Αυτή η ημέρα-γνωστή και ως “Black Ribbon Day” ή Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού-εορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου, προς τιμήν των θυμάτων των ολοκληρωτικών καθεστώτων του 20ού αιώνα (Ναζισμός, Σταλινισμός, άλλες μορφές ολοκληρωτισμού).

Ορίστηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 2 Απριλίου 2009, και τελεί υπό την αιγίδα και άλλων θεσμικών οργάνων, όπως ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE). Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε για να συμπέσει με την 23η Αυγούστου 1939, όταν υπογράφηκε το Σύμφωνο Μολότοφ–Ρίμπεντροπ, μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της Ναζιστικής Γερμανίας, το οποίο οδήγησε στον καταμερισμό της Ανατολικής Ευρώπης».

