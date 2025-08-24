Παπαδημούλης: Μακάρι ο Αλέξης να επιστρέψει

«Διδαγμένος και από τα λάθη του- ιδιαίτερα την περίοδο 2019-2023 καθώς και κατά την φάση της παραίτησης και διαδοχής του- να συμβάλλει με τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες του, στην αναγκαία προοδευτική πανστρατιά και νικηφόρα προοπτική» αναφέρει σε ανάρτησή του ο τέως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

Υπέρ της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα σε πρωταγωνιστικό ρόλο τάσσεται ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

«Ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί μακράν το ισχυρότερο πολιτικό κεφάλαιο από τον χώρο του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Και η εντεινόμενη φθορά και διαφθορά που παράγει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ενισχύει. Μακάρι ο Αλέξης, διδαγμένος και από τα λάθη του- ιδιαίτερα την περίοδο 2019-2023 καθώς και κατά την φάση της παραίτησης και διαδοχής του- να συμβάλλει με τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες του, στην αναγκαία προοδευτική πανστρατιά και νικηφόρα προοπτική" αναφέρει σε ανάρτησή του ο τέως αντιπρόεδρος των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη έχει ως εξής:

