Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Παπαδημούλης: Μακάρι ο Αλέξης να επιστρέψει

Παπαδημούλης: Μακάρι ο Αλέξης να επιστρέψει Φωτογραφία: Eurokinissi
«Διδαγμένος και από τα λάθη του- ιδιαίτερα την περίοδο 2019-2023 καθώς και κατά την φάση της παραίτησης και διαδοχής του- να συμβάλλει με τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες του, στην αναγκαία προοδευτική πανστρατιά και νικηφόρα προοπτική» αναφέρει σε ανάρτησή του ο τέως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

Υπέρ της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα σε πρωταγωνιστικό ρόλο τάσσεται ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

«Ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί μακράν το ισχυρότερο πολιτικό κεφάλαιο από τον χώρο του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Και η εντεινόμενη φθορά και διαφθορά που παράγει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ενισχύει. Μακάρι ο Αλέξης, διδαγμένος και από τα λάθη του- ιδιαίτερα την περίοδο 2019-2023 καθώς και κατά την φάση της παραίτησης και διαδοχής του- να συμβάλλει με τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες του, στην αναγκαία προοδευτική πανστρατιά και νικηφόρα προοπτική" αναφέρει σε ανάρτησή του ο τέως αντιπρόεδρος των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

{https://www.facebook.com/papadimoulis/posts/pfbid02NvPRJq1wU3T8EMk8wWvTNyTkhJ7kYpMKeeaxrk7ahXn8DsFucL4qRv9PZebDdx8Ll}

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη έχει ως εξής:

«Μετά από μια εξαετία Κυβέρνησης Μητσοτάκη που έφερε ακρίβεια, μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες, σκάνδαλα, ασφυκτικό έλεγχο δικαιοσύνης και ΜΜΕ, γιγάντωση της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους, ολοένα και περισσότεροι ζητούν μια ισχυρή, πειστική εναλλακτική για την διακυβέρνηση της χώρας και την νίκη στις επόμενες εκλογές.

Ο κατακερματισμός και η αδυναμία των δυνάμεων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να συγκροτήσουν ένα ενιαίο ισχυρό πόλο των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων, εμποδίζουν την δημιουργία ενός ισχυρού ρεύματος ελπίδας για την αναγκαία πολιτική αλλαγή.

Το επείγον ζητούμενο είναι ένα πειστικό προοδευτικό σχέδιο για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας και της κοινωνίας, ικανό να δημιουργήσει συσπείρωση, ελπίδα και νικηφόρα προοπτική στον ευρύτερο χώρο από την Αριστερά έως και το Κέντρο.

Ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί μακράν το ισχυρότερο πολιτικό κεφάλαιο από τον χώρο του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Και η εντεινόμενη φθορά και διαφθορά που παράγει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ενισχύει.

Μακάρι ο Αλέξης, διδαγμένος και από τα λάθη του- ιδιαίτερα την περίοδο 2019-2023 καθώς και κατά την φάση της παραίτησης και διαδοχής του- να συμβάλλει με τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες του, στην αναγκαία προοδευτική πανστρατιά και νικηφόρα προοπτική».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη επιδεικνύει αλαζονική συμπεριφορά

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη επιδεικνύει αλαζονική συμπεριφορά

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων για την Παλαιστίνη

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων για την Παλαιστίνη

Παιχνίδια Εξουσίας
Σκέρτσος για ΣΥΡΙΖΑ: Όταν αντιπολιτεύονται και το ηλιοβασίλεμα τερματίζουν την πολιτική τοξικότητα

Σκέρτσος για ΣΥΡΙΖΑ: Όταν αντιπολιτεύονται και το ηλιοβασίλεμα τερματίζουν την πολιτική τοξικότητα

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Τι ντροπή! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν πήγαν διακοπές

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Τι ντροπή! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν πήγαν διακοπές

Πολιτική

NETWORK

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr