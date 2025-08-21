Πρωτοβουλία Φάμελλου για Παλαιστίνη: Άμεση στήριξη από Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας

Όλο το παρασκήνιο

Άμεση και θετική ήταν η απάντηση των προέδρων της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στο αίτημα που τους κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, για την ανάγκη να ασκηθεί πίεση προς την κυβέρνηση ώστε η Ελλάδα να λάβει πρωτοβουλίες για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης. Αντίστοιχο αίτημα είναι θέμα χρόνου να καταθέσει και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, η απάντηση του οποίου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η επικοινωνία έγινε νωρίς σήμερα το πρωί, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος πραγματοποιούσε επίσκεψη στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές στην Πάτρα. Το Dnews είναι σε θέση να γνωρίζει ότι θεωρούνταν βέβαιη η θετική ανταπόκριση από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, γεγονός το οποίο έκανε εμμέσως σαφές ο Αλέξης Χαρίτσης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ζητούσε άμεσα την εφαρμογή κυρώσεων στο Ισραήλ.

«Ο Νετανιάχου, με την πλήρη κάλυψη των ΗΠΑ και την προκλητική ανοχή της Ε.Ε., προχωρά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας, στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και στη συστηματική κατεδάφιση ολόκληρων συνοικιών {...}. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να συναινεί. Να τερματίσει τις στρατιωτικές συμφωνίες με το Ισραήλ. Να σταθεί με την ειρήνη, με τη δικαιοσύνη, με τον παλαιστινιακό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινήθηκε και η χθεσινή ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου, μέσα από την οποία γνωστοποίησε τη σχετική πρωτοβουλία: «Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι και άπραγοι τον αφανισμό και τη γενοκτονία στη Γάζα να εξελίσσεται {...}. Να ξυπνήσει ο κ. Μητσοτάκης και η Ευρώπη!» ανέφερε ενδεικτικά.

Να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον λαό της Παλαιστίνης, καθώς ήδη από χθες το Ισραήλ έχει ξεκινήσει τη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, με απώτερο σκοπό την εκδίωξη από τον τόπο τους χιλιάδων Παλαιστινίων. Όπως είναι λογικό, μπροστά σε αυτό το σκηνικό, κρίνεται με ιδιαίτερη βαρύτητα η στάση όλων των κομμάτων — και πολύ περισσότερο, των προοδευτικών!