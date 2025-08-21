Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Πρωτοβουλία Φάμελλου για Παλαιστίνη: Άμεση στήριξη από Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας

Πρωτοβουλία Φάμελλου για Παλαιστίνη: Άμεση στήριξη από Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας
Όλο το παρασκήνιο

Άμεση και θετική ήταν η απάντηση των προέδρων της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στο αίτημα που τους κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, για την ανάγκη να ασκηθεί πίεση προς την κυβέρνηση ώστε η Ελλάδα να λάβει πρωτοβουλίες για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης. Αντίστοιχο αίτημα είναι θέμα χρόνου να καταθέσει και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, η απάντηση του οποίου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η επικοινωνία έγινε νωρίς σήμερα το πρωί, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος πραγματοποιούσε επίσκεψη στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές στην Πάτρα. Το Dnews είναι σε θέση να γνωρίζει ότι θεωρούνταν βέβαιη η θετική ανταπόκριση από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, γεγονός το οποίο έκανε εμμέσως σαφές ο Αλέξης Χαρίτσης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ζητούσε άμεσα την εφαρμογή κυρώσεων στο Ισραήλ.

«Ο Νετανιάχου, με την πλήρη κάλυψη των ΗΠΑ και την προκλητική ανοχή της Ε.Ε., προχωρά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας, στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και στη συστηματική κατεδάφιση ολόκληρων συνοικιών {...}. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να συναινεί. Να τερματίσει τις στρατιωτικές συμφωνίες με το Ισραήλ. Να σταθεί με την ειρήνη, με τη δικαιοσύνη, με τον παλαιστινιακό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινήθηκε και η χθεσινή ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου, μέσα από την οποία γνωστοποίησε τη σχετική πρωτοβουλία: «Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι και άπραγοι τον αφανισμό και τη γενοκτονία στη Γάζα να εξελίσσεται {...}. Να ξυπνήσει ο κ. Μητσοτάκης και η Ευρώπη!» ανέφερε ενδεικτικά.

Να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον λαό της Παλαιστίνης, καθώς ήδη από χθες το Ισραήλ έχει ξεκινήσει τη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, με απώτερο σκοπό την εκδίωξη από τον τόπο τους χιλιάδων Παλαιστινίων. Όπως είναι λογικό, μπροστά σε αυτό το σκηνικό, κρίνεται με ιδιαίτερη βαρύτητα η στάση όλων των κομμάτων — και πολύ περισσότερο, των προοδευτικών!

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

Πώς θα κάνετε ΚΑΡΠΑ: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Πώς θα κάνετε ΚΑΡΠΑ: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Κέα: Έξαρση γαστρεντερίτιδας – Τουλάχιστον 80 κρούσματα την ημέρα

Κέα: Έξαρση γαστρεντερίτιδας – Τουλάχιστον 80 κρούσματα την ημέρα

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Αλέξης Χαρίτσης: Ζητά κυρώσεις στο Ισραήλ, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση

Αλέξης Χαρίτσης: Ζητά κυρώσεις στο Ισραήλ, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση

Πολιτική
Φάμελλος από Αχαΐα: Χωρίς ισχυρή πολιτεία οι πολίτες θα πληρώσουν διπλό τίμημα από τα ελλείμματα του Μητσοτάκη

Φάμελλος από Αχαΐα: Χωρίς ισχυρή πολιτεία οι πολίτες θα πληρώσουν διπλό τίμημα από τα ελλείμματα του Μητσοτάκη

Πολιτική
Σωκράτης Φάμελλος: Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ, 13ος και 14ος μισθός για τους δημόσιους υπαλλήλους

Σωκράτης Φάμελλος: Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ, 13ος και 14ος μισθός για τους δημόσιους υπαλλήλους

Πολιτική
Αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης - Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς προοδευτικών κομμάτων

Αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης - Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς προοδευτικών κομμάτων

Πολιτική

NETWORK

Κρούσμα πανώλης σημειώθηκε στην Καλιφόρνια

Κρούσμα πανώλης σημειώθηκε στην Καλιφόρνια

healthstat.gr
Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

ienergeia.gr
Ξεναγός πέθανε εν ώρα εργασίας στο Κολοσσαίο, λόγω καύσωνα

Ξεναγός πέθανε εν ώρα εργασίας στο Κολοσσαίο, λόγω καύσωνα

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

ienergeia.gr
Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

healthstat.gr
Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

ienergeia.gr
Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

ienergeia.gr
Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

healthstat.gr