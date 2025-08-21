Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Τσουκαλάς για ΕΣΥ: Άλλη μία θλιβερή πρωτιά, απορώ πως στέκεται στη θέση του ο υπ. Υγείας

eurokinissi eurokinissi
Καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» του τηλεοπτικού σταθμού MEGA ήταν ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Με αφορμή την έρευνα-κόλαφο της Eurostat που καθιστά τη χώρα μας ουραγό πανευρωπαϊκά σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «ακόμη μία θλιβερή πρωτιά επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας» και εξήγησε:

«Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3,6% και εμάς είναι 21,9%. Είμαστε εξίμιση φορές πάνω από τον μέσο Ευρωπαίο και αποτελούμε τη χώρα που αυξάνει γεωμετρικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η αμέσως επόμενη χώρα με κακή επίδοση είναι η Φινλανδία με περίπου 12,5%, το μισό από εμάς. Άρα,όταν έχεις τόσο μεγάλο ποσοστό ανθρώπων στη χώρα οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν τη φροντίδα που απαιτείται για αυτούς, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα».

Παράλληλα, καταλόγισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «την ίδια ώρα κάνει αναρτήσεις λέγοντας πόσο ικανοποιημένοι είναι οι Έλληνες από τη λειτουργεία του ΕΣΥ. Τα ίδια τα στοιχεία, όμως, έρχονται και αποκαθηλώνουν το αφήγημα της κυβέρνησης», και υπογράμμισε:

«Έτσι όπως τα ακούμε από τη Νέα Δημοκρατία, είναι σαν η υγεία να αποτελεί κάποιο προνόμιο. Έχει τεράστια διαφορά το να μη δηλώνω ικανοποιημένος από σύστημα υγείας από το να μη λαμβάνω καν φροντίδα από αυτό. Έχουμε υποτίθεται ένα δημόσιο σύστημα υγείας για όλους. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να ομολογήσει την αποτυχία της. Απορώ πως στέκεται στη θέση του Υπουργός Υγείας».

Όσον αφορά στις κυβερνητικές εξαγγελίες για μειώσεις φόρων ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «προφανώς αν έρθει μία ελάφρυνση σε σχέση με τις οικογένειες με παιδιά, θα είναι θετικό, διότι και εκεί είμαστε η χώρα με τις πιο μεγάλες επιβαρύνσεις κάτι που αποτελεί βασικό αντικίνητρο στο να κάνεις οικογένεια». Υπενθύμισε, δε, ότι αυτό το μέτρο έχει προταθεί από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εδώ και δύο χρόνια.

Ο Κώστας Τσουκαλάς αποδόμησε το κυβερνητικό αφήγημα περί μείωσης φόρων επικαλούμενος «τελευταία μελέτη συστημικού πιστωτικού ιδρύματος που κατέδειξε ότι έχουμε εξοικονόμηση φόρων για το κράτος λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, 800 εκ. ευρώ το 2024 και 1 δισ. ευρώ το 2025. Όταν ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί λίγο, η ακρίβεια ανεβαίνει παραπάνω και καθηλώνει τα πραγματικά εισοδήματα , αλλά μένουν οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές, αυτό συνιστά αύξηση φορολογίας».

«Η Νέα Δημοκρατία που θέλει να εμφανίζεται ως μια συνετή και αξιόπιστη δύναμη, είχε ενημερώσει το 2023 τους ελεύθερους επαγγελματίες ότι θα έρθει να επιβάλει τεκμαρτή φορολόγηση και θα δουν από 1.500 έως 3.000 ευρώ επιπλέον φορολογία το χρόνο; Δεν είναι μεσαία τάξη οι ελεύθεροι επαγγελματίες; Τους ελάφρυνση ή τους χαράτσωσαν;», διερωτήθηκε.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Μπράβο Υπουργέ: Από 14.5% στο 21.6% το ποσοστό όσων δεν έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ

Μπράβο Υπουργέ: Από 14.5% στο 21.6% το ποσοστό όσων δεν έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ

Ο Πληροφοριοδότης
Ζαχαριάδης: Ποιος άραγε να λέει αλήθεια η Eurostat ή ο κ.Μητσοτάκης;

Ζαχαριάδης: Ποιος άραγε να λέει αλήθεια η Eurostat ή ο κ.Μητσοτάκης;

Πολιτική
Επίθεση Κασσελάκη σε Γεωργιάδη: «Είστε υπουργός Υγείας ή Προπαγάνδας;»

Επίθεση Κασσελάκη σε Γεωργιάδη: «Είστε υπουργός Υγείας ή Προπαγάνδας;»

Πολιτική
Νέα Αριστερά για Eurostat: Ντροπιαστική πρωτιά της Ελλάδας - Ώρα για επανίδρυση του ΕΣΥ

Νέα Αριστερά για Eurostat: Ντροπιαστική πρωτιά της Ελλάδας - Ώρα για επανίδρυση του ΕΣΥ

Πολιτική

NETWORK

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

ienergeia.gr
Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

healthstat.gr
Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

healthstat.gr
Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

healthstat.gr
Ιράν-πυρηνικό πρόγραμμα: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

Ιράν-πυρηνικό πρόγραμμα: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

ienergeia.gr
Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αμοργού για το «Αμοργόραμα» τις προστατευόμενες περιοχές και τα θαλάσσια πάρκα

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αμοργού για το «Αμοργόραμα» τις προστατευόμενες περιοχές και τα θαλάσσια πάρκα

ienergeia.gr
Ν. Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης

Ν. Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης

ienergeia.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι κίνδυνοι της απολέπισης προσώπου - Τι πρέπει να αποφεύγετε

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι κίνδυνοι της απολέπισης προσώπου - Τι πρέπει να αποφεύγετε

healthstat.gr