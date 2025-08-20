Αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης - Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς προοδευτικών κομμάτων

Το πρωί της Πέμπτης η επικοινωνία Φάμελλου με τους αρχηγούς των προοδευτικών δυνάμεων.

Νέα παρέμβαση του Σωκράτη Φάμελλου για την Γάζα. Όπως σημειώνει «είναι ώρα ευθύνης. Και για τον λόγο αυτόν αύριο το πρωί (Πέμπτη) θα επικοινωνήσω με τους προέδρους των προοδευτικών και δημοκρατικών κομμάτων» για την αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Σε ανάρτησή του σημειώνει επίσης: «Να ξυπνήσει ο κ Μητσοτάκης και η Ευρώπη!

Όλος ο δημοκρατικός κόσμος πρέπει να απαιτήσει να πάρει η χώρα μας πρωτοβουλία για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης».

Συγκεκριμένα ο Σωκράτης Φάμελλος σημειώνει: «Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι και άπραγοι τον αφανισμό και τη γενοκτονία στη Γάζα να εξελίσσεται.

Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής.

Είναι ώρα ευθύνης. Και για τον λόγο αυτόν αύριο το πρωί θα επικοινωνήσω με τους προέδρους των προοδευτικών και δημοκρατικών κομμάτων.

Η Ελλάδα του πολιτισμού και της Δημοκρατίας να γίνει φάρος ειρήνης, ελπίδας και ανθρωπισμού».

