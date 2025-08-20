ΣΥΡΙΖΑ: Εβδομάδα ανασύνταξης και προετοιμασίας με το βλέμμα στη ΔΕΘ

Ποντάρουν πολλά στην παρουσίαση των προτάσεων από τον Σωκράτη Φάμελλο στις 10 Σεπτεμβρίου στο Βελλίδειο Στάδιο, καθώς εκτιμούν ότι η κυβερνητική φθορά δεν θα αντιστραφεί από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και ότι έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να επιτύχουν μια περαιτέρω δημοσκοπική άνοδο.

Με γοργό ρυθμό θα επιχειρήσουν στον ΣΥΡΙΖΑ να ανασυνταχθούν ενόψει της ΔΕΘ, προκειμένου να παρουσιάσουν ένα πλήρες και κοστολογημένο πακέτο προτάσεων με αιχμή την οικονομία και την τσέπη των πολιτών. Για τον σκοπό αυτό, αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η δεύτερη σύσκεψη για τη ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετάσχουν στελέχη του κόμματος, καθώς και οι υπεύθυνοι παραγωγικών και οικονομικών τομέων της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Όπως όλα δείχνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ως προμετωπίδα ορισμένες θέσεις που έχουν ήδη κατατεθεί και ως προτάσεις νόμου στη Βουλή: 1) Αντιμετώπιση της ακρίβειας με βασικό μέτρο τη μείωση – και σε κάποια αγαθά ακόμα και τον μηδενισμό – του ΦΠΑ 2) Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους 3) Επαναφορά της 13ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους.

Στην Κουμουνδούρου φαίνεται ότι ποντάρουν πολλά στην παρουσίαση των προτάσεων από τον Σωκράτη Φάμελλο στις 10 Σεπτεμβρίου στο Βελλίδειο Στάδιο, καθώς εκτιμούν ότι η κυβερνητική φθορά δεν θα αντιστραφεί από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και ότι έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να επιτύχουν μια περαιτέρω δημοσκοπική άνοδο, μετά και τη σταθεροποίηση που πέτυχαν πριν το καλοκαίρι.

Βέβαια, αν και όλοι ποντάρουν πολλά στη ΔΕΘ, κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να προβλέψει τον αντίκτυπο της παρέμβασης του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Είναι βέβαιο ότι η απόφαση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να στήσει ένα δίπολο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ προκάλεσε ακόμα και την ενόχληση ορισμένων στελεχών, καθώς δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο στην πρόσφατη πολιτική ιστορία των κομμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η στάση αναμονής είναι γενικευμένη, με τα βλέμματα στραμμένα στο ύφος, το περιεχόμενο και το ενδεχόμενο αποκαλύψεων γύρω από τα μελλοντικά του σχέδια.

Διήμερη περιοδεία στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

Διήμερη περιοδεία στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές θα πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να επισκεφτεί την Ανατολική Αττική, την Πάτρα, την Πρέβεζα και την Αιτωλοακαρνανία. Παράλληλα, όλοι οι βουλευτές που έχουν έδρα κάποια από τις πληγείσες περιοχές αναμένεται να καταθέσουν σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Η αρχή ήδη έγινε από τους βουλευτές Κώστα Μπάρκα και Όλγα Γεροβασίλη, οι οποίοι κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και την έγκαιρη, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, λήψη μέτρων στήριξης για κατοίκους, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Πολιτεία.

Πέρα από την ουσία των επισκέψεων και των ερωτήσεων που καταθέτουν οι βουλευτές στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να εκπέμψει και ένα μήνυμα διαρκούς κινητικότητας. Άλλωστε, για τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, οι μέρες της ξεκούρασης ήταν μετρημένες στα δάχτυλα, με τους ίδιους να αναφέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μοναδικό κόμμα που σήκωσε ως πολιτικό θέμα μέχρι και το σενάριο αλλαγής του εκλογικού νόμου που φέρεται να εξετάζει ο Πρωθυπουργός.