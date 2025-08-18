Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Το ΕΣΥ αλλάζει - Βήμα-βήμα πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό

eurokinissi eurokinissi
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο facebook.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρεται στα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΕΣΥ από τους πολίτες.

«Το ΕΣΥ, λοιπόν, αλλάζει. Βήμα-βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό. Αυτό διαπιστώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες που για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να βαθμολογήσουν τις ιατρικές υπηρεσίες. Έτσι, στάλθηκαν 15.586 SMS με ερωτήσεις σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 92 νοσοκομεία και 447 κλινικές. Το 30% απ' αυτούς ήδη απάντησε και τα σχόλια είναι ενδεικτικά: Το 93% βρήκε τους γιατρούς με την ειδικότητα που χρειαζόταν. Tο 88% δήλωσε ότι συνάντησε ευγένεια και σεβασμό. Ενώ το 75% εμφανίζεται συνολικά ικανοποιημένο από την περίθαλψη που έλαβε» σημειώνει.

«Στα επείγοντα περιστατικά παρά τη μεγάλη πίεση που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει, η εικόνα δείχνει επίσης ενθαρρυντική: για το 66% η παραμονή δεν ξεπέρασε τις 4 ώρες. Μάλιστα για το 42% εξ αυτών ήταν κάτω από μία ώρα. Κάτι που αποδεικνύει ότι το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» το οποίο ξεκίνησε στις εφημερίες 10 νοσοκομείων και σταδιακά επεκτείνεται, φέρνει αποτελέσματα. Το ίδιο, ασφαλώς, και η γνώμη των πολιτών που θα βοηθά την πολιτεία να εντοπίζει και να λύνει προβλήματα» προσθέτει.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Το 2023 είχα δεσμευτεί ότι από τους πρώτους στόχους μας θα είναι ένα νέο, δυναμικό ΕΣΥ. Και, πράγματι, σήμερα, ανακαινίζονται νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα. Κάθε πολίτης έχει εύκολη πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Γίνονται προσλήψεις και αναβαθμίζονται οι αμοιβές γιατρών και νοσηλευτών. Ενώ ξεκίνησαν τα απογευματινά χειρουργεία, περιορίζοντας τις λίστες αναμονής. Το ΕΣΥ, λοιπόν, αλλάζει. Βήμα-βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό.

Αυτό διαπιστώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες που για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να βαθμολογήσουν τις ιατρικές υπηρεσίες. Έτσι, στάλθηκαν 15.586 SMS με ερωτήσεις σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 92 νοσοκομεία και 447 κλινικές. Το 30% απ' αυτούς ήδη απάντησε και τα σχόλια είναι ενδεικτικά: Το 93% βρήκε τους γιατρούς με την ειδικότητα που χρειαζόταν. Tο 88% δήλωσε ότι συνάντησε ευγένεια και σεβασμό. Ενώ το 75% εμφανίζεται συνολικά ικανοποιημένο από την περίθαλψη που έλαβε.

Στα Επείγοντα Περιστατικά παρά τη μεγάλη πίεση που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει, η εικόνα δείχνει επίσης ενθαρρυντική: για το 66% η παραμονή δεν ξεπέρασε τις 4 ώρες. Μάλιστα για το 42% εξ αυτών ήταν κάτω από μία ώρα. Κάτι που αποδεικνύει ότι το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» το οποίο ξεκίνησε στις εφημερίες 10 νοσοκομείων και σταδιακά επεκτείνεται, φέρνει αποτελέσματα. Το ίδιο, ασφαλώς, και η γνώμη των πολιτών που θα βοηθά την πολιτεία να εντοπίζει και να λύνει προβλήματα.

Όσο το δείγμα των απαντήσεων θα μεγαλώνει, θα αποκτούμε ακόμα πιο σαφή εικόνα για κάθε νοσοκομείο και κλινική του κέντρου και της περιφέρειας. Σύντομα, μάλιστα, στην αξιολόγηση θα ενταχθούν και ειδικές κατηγορίες όπως οι ογκολογικές δομές. Είναι, συνεπώς, πολύ σημαντική η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου που πλέον λαμβάνουν σε SMS όσοι ολοκληρώνουν τη νοσηλεία τους. Οι απαντήσεις τους θέλουν μόνο λίγα λεπτά. Βοηθούν, όμως, να διορθωθούν αδυναμίες πολλών δεκαετιών.

Συνεχίζουμε!».

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/posts/pfbid028gKSHy5rZUGmi7q81VhAVmH7pzG8mqEENNB5rcusyZxND4eZnai77C53Sdryosmjl}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

Έξι ερωτήσεις - απαντήσεις για τον εκλογικό νόμο: Στο μυαλό του Μητσοτάκη

Έξι ερωτήσεις - απαντήσεις για τον εκλογικό νόμο: Στο μυαλό του Μητσοτάκη

Παιχνίδια Εξουσίας
Συμμετοχή Κ. Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Ζελένσκι

Συμμετοχή Κ. Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Ζελένσκι

Πολιτική
Δύσκολοι καιροί για… πρίγκιπες

Δύσκολοι καιροί για… πρίγκιπες

Opinions
Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Παιχνίδια Εξουσίας

NETWORK

Παιδικό τραύμα και σεξουαλική συμπεριφορά - Πώς επηρεάζεται η ζωή του παιδιού ως ενήλικας

Παιδικό τραύμα και σεξουαλική συμπεριφορά - Πώς επηρεάζεται η ζωή του παιδιού ως ενήλικας

healthstat.gr
Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη σταθερός υποστηρικτής του έργου της ΑΝΙΜΑ για τη διάσωση άγριων ζώων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη σταθερός υποστηρικτής του έργου της ΑΝΙΜΑ για τη διάσωση άγριων ζώων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

ienergeia.gr
Επίσκεψη του Υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου σε Πάτρα και Πρέβεζα – Συντονισμός για την επόμενη ημέρα στις πληγείσες περιοχές

Επίσκεψη του Υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου σε Πάτρα και Πρέβεζα – Συντονισμός για την επόμενη ημέρα στις πληγείσες περιοχές

ienergeia.gr
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην οικονομία της ΕΕ: +3,4 % το πρώτο τρίμηνο του 2025

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην οικονομία της ΕΕ: +3,4 % το πρώτο τρίμηνο του 2025

ienergeia.gr
Πώς επηρεάζει η ζέστη το σώμα και την υγεία σας

Πώς επηρεάζει η ζέστη το σώμα και την υγεία σας

healthstat.gr
Η μέθοδος 3-2-1 είναι το μυστικό για ξεκούραστο ύπνο

Η μέθοδος 3-2-1 είναι το μυστικό για ξεκούραστο ύπνο

healthstat.gr
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε ουκρανική επίθεση με drones στον πυρηνικό σταθμό Σμολένσκ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε ουκρανική επίθεση με drones στον πυρηνικό σταθμό Σμολένσκ

ienergeia.gr