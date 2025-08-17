Games
8+8 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις περιοχές των πυρκαγιών

8+8 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις περιοχές των πυρκαγιών Φωτογραφία: Eurokinissi
Τι αναφέρει σε επιστολή του προς τους βουλευτές του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελλος.

Πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές ζητάει ο Σωκράτης Φάμελλος με 8+8 προτάσεις που περιλαμβάνει σε κείμενό του προς τους βουλευτές του κόμματός του.

Στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό, ενώ αμφισβητεί τις προθέσεις του για την επόμενη μέρα.

Το εσωκομματικό κείμενο Φάμελλου που αποκαλύπτει το Dnews έχει ως εξής:

Οι πυρκαγιές του Αυγούστου απέδειξαν ακόμα μία φορά την ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη. Πρώτα από όλα στο βασικό ζητούμενο που είναι η πρόληψη πυρκαγιών και η δασική πολιτική, αλλά και στην επάρκεια του συντονισμού και του σχεδίου πυρόσβεσης/κατάσβεσης, που αποδείχτηκε ανεπαρκές, ακόμα μία φορά.
Σε όλες τις πληγείσες περιοχές μετά τον όλεθρο των πυρκαγιών δημιουργούνται οι ανάγκες της αποκατάστασης και των αποζημιώσεων. Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα και θεσμικά και για τα δύο αυτά πεδία. Προϋποθέτουν όμως ισχυρούς θεσμούς (Υπουργεία, Κρατικούς Οργανισμούς και Αυτοδιοίκηση) και πολιτική βούληση. Και τα δύο δεν είναι στις επιλογές του κυρίου Μητσοτάκη.

Στήριξη των περιοχών και των πολιτών μετά τις πυρκαγιές.

  1. Αποκατάσταση ρευματοδότησης, υδροδότησης και συγκοινωνιών.
  2. Γρήγορη καταγραφή των ζημιών και άμεση ενίσχυση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) σε προσωπικό και μέσα. Μονιμοποίηση των Συμβασιούχων της Υπηρεσίας που αποτελούν εξαιρετικό δυναμικό και βρίσκονται υπό διαρκή ανασφάλεια.
  3. Σίτιση, στέγαση, προνοιακή φροντίδα σε πληττόμενους. Αποζημίωση πρώτης ανάγκης σε πληγέντες για προσωρινή μετεγκατάσταση, διαμονή και αξιοπρεπή διαβίωση.
  4. Πλήρης αποζημίωση εντός 3 μηνών των ζημιών σε οικοσκευές, νοικοκυριά, επιχειρηματική στέγη, αγροτικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες.
  5. Επιχορήγηση των οικείων Δήμων για έργα αποκατάστασης και ασφάλειας.
  6. Αναστολή των πλειστηριασμων και των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (ΕΝΦΙΑ, Φόρος εισοδήματος, κλπ.) για τους πληγέντες.
  7. Λειτουργία γραφείου αποζημιώσεων αγροτών ανά ΟΤΑ με απλοποίηση γραφειοκρατικών βαρών. Αποζημίωση ΕΛΓΑ στους πληγέντες αγρότες χωρίς προϋπόθεση την εξόφληση εισφορών. Χορήγηση ζωοτροφών σε κτηνοτρόφους.
  8. Άτοκες μικροπιστώσεις για επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες στις πληττόμενες περιοχές για επανεκκίνηση της οικονομίας, διευκόλυνση ρευστότητας.

Όλα τα ανωτέρω απαιτούν ενίσχυση και σοβαρή στελέχωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και δόμηση μόνιμων μηχανισμών και την εκπόνηση σχεδίων που θα ενεργοποιούνται μετά από κάθε καταστροφή και δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, λόγω της επιτελικής ανεπάρκειας της ΝΔ. Και αξιοποίηση των θεσμικών και χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, Ταμείο Αλληλεγγύης και τομεακών μηχανισμών.

Σήμερα το πολύπαθο αυτό Υπουργείο δεν έχει ούτε οργανόγραμμα, αυτή είναι η αριστεία του κ. Μητσοτάκη!

Αποκατάσταση προστασία περιβάλλοντος και δασικών περιοχών

[Εγκύκλιος 160596/4511/30-08-2017 (ΑΔΑ 7ΛΑΑ4653Π8-ΠΞΛ)]

  1. Οριοθέτηση καμένων εκτάσεων, άμεση κήρυξη αναδασωτέας και απαγόρευση αλλαγής χρήσης εντός μηνός το αργότερο από την κατάσβεση.
  2. Αναστολή έργων και διαδικασιών αδειοδότησης νέων έργων επιπέδου Α1 και Α2 εντός της οριοθέτησης της πυρκαγιάς και επαναξιολόγησή των στο πλαίσιο σχεδίου αποκατάστασης του περιβάλλοντος των δασικών υπηρεσιών.
  3. Στις Προστατευόμενες περιοχές (Natura 2000) αναστέλλονται όλες οι άδειες εντός της πληγείσας προστατευτέας έκτασης. Oι χρήσεις γης και οι όροι διαχείρισης καθορίζονται από το Σχέδιο Διαχείρισης (ΕΠΜ, ΠΔ, ΣΔ) που εκδίδεται ή αναθεωρείται μετά την πυρκαγιά.
  4. Εντατικοποίηση ελέγχων στις καμένες εκτάσεις, απαγόρευση βόσκησης, θήρας, με στελέχωση δασικών υπηρεσιών και αξιοποίηση τοπικού πληθυσμού.
  5. Αποκατάσταση και πρόληψη δευτερογενών καταστροφών. Αντιδιαβρωτικά/ αντιπλημμυρικά έργα με μελέτες και ευθύνη των δασικών υπηρεσιών, προτεραιότητα σε περιοχές υψηλού κινδύνου διάβρωσης/πλημμύρας, αξιοποίηση συνεταιρισμών υλοτόμων.
  6. Αποκατάσταση δασικού οικοσυστήματος, με προτεραιότητα στη φυσική αναγέννηση και όπου χρειαστεί μελέτη και έργο τεχνητής αναδάσωσης, με αποφυγή ξενικών ειδών, στήριξη της τοπικής οικονομίας, με τεχνικές βασισμένες στη Φύση (Nature Based Solutions).
  7. Παρακολούθηση της αποκατάστασης με σαφές χρονοδιάγραμμα και ευθύνη των δασικών υπηρεσιών, δημοσιοποίηση στοιχείων προόδου ανά τρίμηνο από ΥΠΕΝ, δημόσια πρόσβαση και διαφάνεια σε συμβάσεις, έργα και δαπάνες.
  8. Όλα τα έργα αποκατάστασης εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης δημόσιων έργων με κρατική ευθύνη και χωρίς περιθώρια ιδιωτικοποίησης της αποκατάστασης. Χορηγίες αξιοποιούνται με βάση τις μελέτες, τα έργα και την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών.

Για όλα τα ανωτέρω απαιτείται ισχυρή στελεχωμένη σύγχρονη δασική υπηρεσία που απαξιώνεται συνεχώς τα τελευταία 6 χρόνια. Αυτή η υπηρεσία θα αναλάβει και το έργο της πρόληψης πυρκαγιών, και την υλοποίηση της δασικής στρατηγικής που αγνοείται αλλά και το σχέδιο αντιμετώπισης/κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών ανά νομό ή δασαρχείο που έπρεπε να έχει ως προτεραιότητα η χώρα μας και σήμερα δεν υπάρχει.

