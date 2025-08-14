Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Το ευχαριστώ Κεφαλογιάννη σε «όσους μάχονται τις τελευταίες ημέρες» με τις φωτιές

Το ευχαριστώ Κεφαλογιάννη σε «όσους μάχονται τις τελευταίες ημέρες» με τις φωτιές Φωτογραφία: SOOC
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σημείωσε μεταξύ άλλων την επικινδυνότητα των επόμενων ημερών, επέστησε την προσοχή όλων ενώ αναφέρθηκε και στα fake news, που έκαναν λόγο για νεκρούς.

Με ανάρτησή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ευχαρίστησε όλους, όσοι συνέβαλαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των φωτιών που ξέσπασαν τα τελευταία 24ωρα σε όλη τη χώρα.

Στην ανάρτησή του που συνοδεύεται από σχετικό βίντεο, κατά την ενημέρωση για τις εξελίξεις με τις φωτιές, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σημείωσε μεταξύ άλλων την επικινδυνότητα των επόμενων ημερών, επέστησε την προσοχή όλων ενώ αναφέρθηκε και στα fake news τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος όπως είπε σε ζωντανή σύνδεση έκανε λόγο για νεκρούς στην Αχαΐα.

«Δεν υπάρχει κανένας νεκρός στην Αχαΐα, δεν κάηκε η Βιομηχανική Περιοχή, μόνο ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο υπέστη ζημιές» είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Ευχαριστώ όλους όσοι μάχονται τις τελευταίες ημέρες. Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο της αντιπυρικής περιόδου. Απαιτείται από όλους μας ο μέγιστος βαθμός προσοχής» έγραψε στην ανάρτησή του.

{https://web.facebook.com/watch/?v=3697181423746894&ref=sharing&_rdc=1&_rdr}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Πελετίδης σε κυβέρνηση: Αντί να απολογούνται, ζητάνε και τα ρέστα - Ήσασταν απόντες

Πελετίδης σε κυβέρνηση: Αντί να απολογούνται, ζητάνε και τα ρέστα - Ήσασταν απόντες

Πολιτική
Ζαχαριάδης κατά Βούλτεψη και Κεφαλογιάννη για τις φωτιές

Ζαχαριάδης κατά Βούλτεψη και Κεφαλογιάννη για τις φωτιές

Πολιτική
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τον Δεκαπενταύγουστο - Ο χάρτης με τις περιοχές

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τον Δεκαπενταύγουστο - Ο χάρτης με τις περιοχές

Ελλάδα
ΠΑΣΟΚ για φωτιές: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό κράτος» στον εαυτό του; - Είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση;

ΠΑΣΟΚ για φωτιές: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό κράτος» στον εαυτό του; - Είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση;

Πολιτική

NETWORK

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

healthstat.gr
Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

healthstat.gr
FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

healthstat.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr