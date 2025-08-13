Games
Γκιόκας: Διαρκές έγκλημα η πολιτική που εφαρμόζεται για τις πυρκαγιές

Γκιόκας: Διαρκές έγκλημα η πολιτική που εφαρμόζεται για τις πυρκαγιές
Το αστικό κράτος είναι ικανό να ικανοποιεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου και ανίκανο να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες, ανέφερε ο Γιάννης Γκιόκας.

«Διαρκές έγκλημα η πολιτική που εφαρμόζεται από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για τις πυρκαγιές», υπογράμμισε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤNews. Κάλεσε την κυβέρνηση της ΝΔ «να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τα "ακραία καιρικά φαινόμενα, την ατομική ευθύνη και τα μηνύματα 112". Φέρει ακέραια την ευθύνη για όλα αυτά που ζούμε και βλέπουμε, και καταρρέει με πάταγο το μοντέλο που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις με έναν ανεπαρκή και λειψό σχεδιασμό που περιορίζεται στην καταστολή των πυρκαγιών και των φυσικών φαινόμενων ενώ χρειάζεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας με έμφαση στην πρόληψη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στο επιχείρημα ότι ανάλογη κατάσταση επικρατεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, σημείωσε ότι «αυτή η πολιτική της έλλειψης προληπτικών μέτρων εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις και των άλλων χωρών, γιατί αυτή είναι η στρατηγική της ΕΕ, που δεν θεωρεί επιλέξιμα έργα, τις υποδομές για την προστασία των λαών από τα φυσικά φαινόμενα».

Σημείωσε ότι η πρόληψη συνίστανται στη χάραξη αντιπυρικών ζωνών, στην κατασκευή δασικών δρόμων, στον καθαρισμό των δημόσιων εκτάσεων, στην κάλυψη των χιλιάδων κενών στη δασική και πυροσβεστική υπηρεσία. Πρόσθεσε ότι «τα κενά στα Δασαρχεία ανέρχονται στο 70%, υπάρχουν δασαρχεία με μεγάλες εκτάσεις υπό την ευθύνη τους όπως Λαύριο, Πάρνηθα κ.ά. που έχουν 0 δασεργάτες. Αντίστοιχα, στην Πυροσβεστική υπάρχουν εργαζόμενοι τριών ταχυτήτων, δηλαδή τρεις διαφορετικού τύπου εργασιακές σχέσεις και η κυβέρνηση αρνείται να τους μονιμοποιήσει για να καλυφθούν οι ανάγκες».

Πρόσθεσε, ακόμα ότι πρόληψη είναι η συντήρηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο όπως αποδείχθηκε και στην περίπτωση της Αν. Αττικής προκάλεσε την μεγάλη πυρκαγιά, υπενθυμίζοντας ότι το ΚΚΕ από τον Ιούλιο ακόμα, είχε ζητήσει με Ερώτησή του προς την κυβέρνηση τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, λέγοντας «Εχουμε έναν ιδιωτικοποιημένο ΔΕΔΔΗΕ που είναι πανέτοιμος και θωρακισμένος να κόβει το ρεύμα στις λαϊκές οικογένειες και την ίδια ώρα, δεν συντηρεί το δίκτυό του για να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές και το φυσικό περιβάλλον».

Ο Γ. Γκιόκας τέλος, σημείωσε ότι το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις «παθογένειες», ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή. «Υπάρχουν τα τεχνολογικά και επιστημονικά μέσα, ώστε το κράτος να φτιάχνει τις κατάλληλες υποδομές για να αντιμετωπίζει τα "ακραία" καιρικά φαινόμενα, όπου άλλωστε είναι αναγκαία και η παρέμβασή του» επισήμανε χαρακτηριστικά. Καταλήγοντας τόνισε ότι «το πρόβλημα είναι πως το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις δεν έχουν την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, είναι συνειδητές πολιτικές επιλογές, να υπάρχει ένα κράτος επιλεκτικά ικανό για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα του κεφαλαίου και ανίκανο να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες».

Ερωτηθείς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής του ΚΚΕ κατήγγειλε την κυβέρνηση για «τον τραγέλαφο που είδαμε το προηγούμενο διάστημα στη Βουλή, όπου επιδεικτικά αγνόησε και πέταξε στο καλάθι των αχρήστων τη δικογραφία που περιείχε ενδείξεις ενοχής των στελεχών της» και αποφάσισε τη σύσταση μιας εξεταστικής επιτροπής - φιάσκο για να αποπροσανατολίσει από τις πραγματικές αιτίες και ευθύνες της.

Υπογράμμισε ακόμα, το πολιτικό πλαίσιο της υπόθεσης, που δεν είναι άλλο από την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ που αποσύνδεσε τις επιδοτήσεις από την παραγωγή και τις συνέδεσε με τις εκτάσεις και τα εικονικά βοσκοτόπια, ευνοώντας τις μεγάλες ιδιοκτησίες και με ένα ιδιωτικοποιημένο σύστημα πληρωμών. «Ολα αυτά η κυβέρνηση της ΝΔ τα απογείωσε και τα αξιοποίησε, για χάρη των κομματικών της φίλων, οι οποίοι μάλιστα λειτουργούσαν και ως προπαγανδιστές της ΚΑΠ, η οποία οδηγεί στο ξεκλήρισμα τους βιοπαλαιστές αγρότες, οι οποίοι την αντιπαλεύουν εδώ και χρόνια», κατέληξε.

