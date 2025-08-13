Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

ΚΚΕ: Παντελής απουσία προληπτικών μέτρων απέναντι στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών

ΚΚΕ: Παντελής απουσία προληπτικών μέτρων απέναντι στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών Φωτογραφία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΚΟΣ/APOHXOS.GR/EUROKINISSΙ
Η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ καλεί «όλο τον λαό της περιοχής να συμμετέχει συντονισμένα στις προσπάθειες κατάσβεσης, να υπερασπιστεί τη ζωή του, την περιουσία του και το φυσικό περιβάλλον».

«Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα 12/8/2025 σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά και λίγες μέρες πριν στην Ηλεία ανέδειξαν για άλλη μια φορά τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που έχει για τη ζωή και την περιουσία του λαού, η παντελής απουσία προληπτικών μέτρων απέναντι στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών. Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά ξεσκεπάστηκαν όχι μόνο τα ψέματα της κυβέρνησης ότι έχει πάρει προληπτικά μέτρα, αλλά μια φοβερή πραγματικότητα σε βάρος του λαού. Αποδείχτηκε ότι ο λαός έχει απέναντί του ένα σύστημα, ένα κράτος που σαπίζει, που έχει κάνει εμπόρευμα τη γη μας, το νερό μας, τις ακτές και τα δάση μας. Ένα κράτος που έχει αφήσει απροστάτευτο το λαό και σαπίζουν όλες οι απαραίτητες υποδομές που θα τον προστάτευαν», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ.

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Δυναμώνουν στον τόπο μας τα φαινόμενα (με αποτέλεσμα να μην καίγονται μόνο τα δάση αλλά και νοσοκομεία όπως του Αγίου Ανδρέα), οι πυρκαγιές να απειλούν αστικά κέντρα και την πόλη μας. Τα ακαθάριστα ρέμματα, οι καλαμιές να γίνονται προσάναμμα, να μένουν χωρίς συντήρηση το ηλεκτρικό δίκτυο, δασικοί δρόμοι και προσβάσεις στα δάση.

Ο λαός της περιοχής μας, ζει σε επανάληψη τα τραγικά αποτελέσματα των ελλείψεων στις πυροσβεστικές δυνάμεις και των δασικών αρχών, τόσο σε προσωπικό όσο και μέσα.

Σήμερα ζήσαμε στην Αχαΐα το φαινόμενο να ξεσπάει πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη, να επεκτείνεται προς τον Αλισσό και την Κ. Αχαγιά και ταυτόχρονα να ξεσπούν δύο πυρκαγιές, μία στην άλλη άκρη της πόλης στο Πλατάνι και μία μέσα στην πόλη στον Γλαύκο.

Η πολιτική της ατομικής ευθύνης και του «τρεχάτε ποδαράκια μου» του 112, ήταν και συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Γι’ αυτή την πολιτική έχει το θράσος να πανηγυρίζει η κυβέρνηση.

Είναι χαρακτηριστικό και απαράδεκτο ότι οι βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙΠΕ δεν εκκενώθηκαν και οι εργαζόμενοι συνέχιζαν τη βάρδιά τους δίπλα από τις φλόγες!

Σε αντίθεση με αυτή την πολιτική βρίσκεται ο λαός που προσπαθεί μόνος του να σώσει το σπίτι και το βιός του, που με αυτοθυσία βοηθάει τον γείτονά του και οι
οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς συνδράμοντας στο έργο της κατάσβεσης.

Το ΚΚΕ, έγκαιρα, πριν το καλοκαίρι, απαίτησε με όλων των ειδών τις παρεμβάσεις (ερωτήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας κ.α.) να παρθούν ουσιαστικά προληπτικά μέτρα για όλη την περιοχή. Διεκδίκησε την ενίσχυση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με έμψυχο δυναμικό και με πυροσβεστικά μέσα.

Όμως, το σύνολο της νομοθεσίας για την Πολιτική Προστασία, που υπακούει στις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεν αφορά τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την εξυπηρέτηση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, για τα οποία η δασοπροστασία και ο ολοκληρωμένος αντιπυρικός σχεδιασμός αποτελούν κόστος.

Αυτός είναι ο λόγος που ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ και όλα τα αστικά κόμματα δεν τσιγκουνεύονται καθόλου όταν πρόκειται να ενισχύσουν τους μακελάρηδες των λαών και της Παλαιστίνης, δεν δίνουν δεκάρα για την προστασία της ζωής και της λαϊκής περιουσίας.

Η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ καλεί όλο τον λαό της περιοχής να συμμετέχει συντονισμένα στις προσπάθειες κατάσβεσης, να υπερασπιστεί τη ζωή του, την περιουσία του και το φυσικό περιβάλλον.

Να βρεθούμε μαζί στην πρώτη γραμμή, ώστε αμέσως μόλις σβήσουν τα πύρινα μέτωπα, να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση όλων των απωλειών, να αποζημιωθούν στο 100% όσοι υπέστησαν ζημιές, να διεκδικήσουμε ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας από τις φυσικές καταστροφές, άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και κάλυψη όλων των αναγκαίων θέσεων σε Πυροσβεστική και Δασική Υπηρεσία.

Καλούμε όλο το λαό να βγάλει συμπεράσματα, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη κοινωνία, σοσιαλιστική που θα διασφαλίζει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Εντολή εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα: Πύρινη λαίλαπα σε Πάτρα, Χίο και Ζάκυνθο

Εντολή εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα: Πύρινη λαίλαπα σε Πάτρα, Χίο και Ζάκυνθο

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Γκιόκας: Διαρκές έγκλημα η πολιτική που εφαρμόζεται για τις πυρκαγιές

Γκιόκας: Διαρκές έγκλημα η πολιτική που εφαρμόζεται για τις πυρκαγιές

Πολιτική
Σακελλαρίδης: 6 χρόνια τώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες

Σακελλαρίδης: 6 χρόνια τώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες

Πολιτική
Φωτιές: Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για προστασία από τον καπνό

Φωτιές: Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για προστασία από τον καπνό

Υγεία
BBC για φωτιές σε Ελλάδα, Νότια Ευρώπη και Βαλκάνια: Υψηλές θερμοκρασίες τροφοδοτούν την πύρινη κόλαση

BBC για φωτιές σε Ελλάδα, Νότια Ευρώπη και Βαλκάνια: Υψηλές θερμοκρασίες τροφοδοτούν την πύρινη κόλαση

Διεθνή

NETWORK

Πρόωρη γήρανση της καρδιάς: Οι καλές συνήθειες που θωρακίζουν την υγεία της

Πρόωρη γήρανση της καρδιάς: Οι καλές συνήθειες που θωρακίζουν την υγεία της

healthstat.gr
Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ienergeia.gr
Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

healthstat.gr
Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

ienergeia.gr
Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

ienergeia.gr
Τα προϊόντα που προστατεύουν από τη φωτογήρανση

Τα προϊόντα που προστατεύουν από τη φωτογήρανση

healthstat.gr
Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

ienergeia.gr
Τι αποκαλύπτει το αγαπημένο σας χρώμα για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

Τι αποκαλύπτει το αγαπημένο σας χρώμα για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr