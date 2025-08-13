Οι ανήσυχες διακοπές του Ν. Ανδρουλάκη

Θα είναι η πρώτη φορά που θα παραστεί στην ΔΕΘ με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μεγάλη ευκαιρία ανάδειξης ηγετικότητας, αλλά επίσης σοβαρή δοκιμασία γιατί θα κριθεί αυστηρά, εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ.

Οι φετινές διακοπές του Νίκου Ανδρουλάκη, που βρίσκεται στη Σάμο, είναι και σύντομες και ανήσυχες, με την έννοια ότι ελάχιστα αποσυνδέεται από την επικαιρότητα και την πολιτική. Οι ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, συχνές και αιχμηρές για την κυβέρνηση, δείχνουν ότι στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα χαλάρωσης φέτος το καλοκαίρι.

Η κατάσταση εγρήγορσης εξηγείται όχι τόσο με βάση τη διεθνή συγκυρία και τον ελληνικό της αντίκτυπο, όσο με δεδομένη τη σκληρή προετοιμασία που απαιτείται για να ανταπεξέλθει ο Ν. Ανδρουλάκης στις, πολιτικές και επικοινωνιακές, απαιτήσεις της ΔΕΘ.

Θα εκφωνήσει ομιλία στο Βελλίδειο και θα δώσει συνέντευξη τύπου το επόμενο Σαββατοκύριακο από τον πρωθυπουργό, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για πρώτη φορά, και αυτό από μόνο του σημαίνει μεγάλη δυνατότητα προβολής αλλά και πίεση για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Στην Χαριλάου Τρικούπη εργάζονται εντατικά για να ολοκληρωθεί η παρουσίαση ενός συνεκτικού, κατανοητού, πειστικού, κοστολογημένου και τεκμηριωμένου κυβερνητικού προγράμματος. Στο επίκεντρο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί ο εκσυγχρονισμός του κράτους, με βάση μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση που έχει τη σφραγίδα του Σταύρου Μπένου, ο οποίος διαθέτει το σημαντικό πολιτικό του κεφάλαιο στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ και της ηγεσίας του.

Ο Ν.Ανδρουλάκης θα επιμείνει στα θέματα διαφθοράς, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό για σκάνδαλα, προβάλλοντας ως βασική πολιτική αρετή του ίδιου, την εντιμότητα και την προσήλωση στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου.

Θα κρατήσει αποστάσεις από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, δεν θα ανοίξει τα χαρτιά του για τις μετεκλογικές συνεργασίες, διατηρώντας ως εκλογικό στόχο τη νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω με μία ψήφο, θα προσπαθήσει να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή στη βάση ενός προοδευτικού προγράμματος που εγγυάται την ασφάλεια της χώρας και της κοινωνίας.

Στην Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι στις δημοσκοπήσεις που θα γίνουν μετά την ΔΕΘ θα αξιολογηθεί η απόδοση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αν το πρόσημο είναι θετικό, θα έχουν επιχειρήματα για να υποστηρίζουν ότι αναπτύσσεται δυναμική για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η είδηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο συνέδριο του Economist στις 5 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο, είναι δυσάρεστη για τον Ν. Ανδρουλάκη, που έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για ενδεχόμενη πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού. Αλλά επειδή δεν μπορεί ούτε να επηρεάσει τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο ούτε να οργανώσει μια αποτελεσματική άμυνα εφόσον προκύψει νέο κόμμα, το μόνο που μένει είναι να προετοιμάσει μια καλή παρουσία στην ΔΕΘ που δεν θα επιτρέψει έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ.