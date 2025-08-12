Games
Επίθεση μειονοτικής εφημερίδας στον Ανδρουλάκη για την επίσκεψη στην Τένεδο - ΠΑΣΟΚ: Η ιστορία δεν ξαναγράφεται

Επίθεση μειονοτικής εφημερίδας στον Ανδρουλάκη για την επίσκεψη στην Τένεδο - ΠΑΣΟΚ: Η ιστορία δεν ξαναγράφεται Φωτογραφία: ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ
Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στην επίθεση της μειονοτικής εφημερίδας στον Ανδρουλάκη.

Λίγα 24ωρα μετά την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Τένεδο, στα τέλη Ιουλίου, η μειονοτική εφημερίδα της Θράκης Millet με ένα προκλητικό άρθρο επιτέθηκε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ταξίδεψε στα τέλη Ιουλίου στην Τένεδο, για τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Έπειτα από λίγες ημέρες, δημοσίευμα της Millet, σχολιάζοντας τις δηλώσεις που έκανε εκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τον κατηγόρησε ότι «μιλά σχεδόν με χιτλερικές ιστορικές εμμονές». Ακόμα, έκανε λόγο για «υπερεθνικιστικές εκφράσεις» και υποστήριξε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «μίλησε σχεδόν ως ακροδεξιός ηγέτης».

«Η διασφάλιση της ιστορικής μνήμης και η εγγύηση των δικαιωμάτων του απανταχού ελληνισμού, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αποτελεί όχι μόνο πυξίδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πάγια εθνική γραμμή. Όσο και να προσπαθούν για το αντίθετο οι θιασώτες του τουρκικού αναθεωρητισμού, η ιστορία δεν ξαναγράφεται», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας σε αυτή την επίθεση.

«Η εφημερίδα φτάνει στο σημείο να κάνει λόγο για “χιτλερικές” εμμονές διότι στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του ελληνισμού στο νησί, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης και ευχήθηκε σύντομα να ανοίξει και σχολείο, όπως άλλωστε έχει συμβεί ήδη στην Ίμβρο», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι παραπάνω από προφανές ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ενοχλεί πολύ με τη δημόσια παρουσία του και τις διαχρονικές θέσεις του τους εμπνευστές του ανιστόρητου αφηγήματος της “γαλάζιας πατρίδας”. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η επίθεση με ανοίκειους χαρακτηρισμούς κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά, εν τέλει, και της πολιτικής που διαχρονικά εκφράζει και εφαρμόζει η δημοκρατική παράταξη στην περιοχή της Θράκης», υπογράμμισε ακόμα.

MILLET_ANDROULAKIS_9d64f.png

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

«Δημοσιεύματα αναδεικνύουν προβοκατόρικες και αήθεις αναφορές μειονοτικής εφημερίδας της Θράκης σχετικά με την πρόσφατη παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Τένεδο για τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Η εφημερίδα φτάνει στο σημείο να κάνει λόγο για “χιτλερικές” εμμονές διότι στην ομιλία του ο Ν. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του ελληνισμού στο νησί, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, και ευχήθηκε σύντομα να ανοίξει και σχολείο, όπως άλλωστε έχει συμβεί ήδη στην Ίμβρο.

Είναι παραπάνω από προφανές ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ενοχλεί πολύ με τη δημόσια παρουσία του και τις διαχρονικές θέσεις του τους εμπνευστές του ανιστόρητου αφηγήματος της “γαλάζιας πατρίδας”. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η επίθεση με ανοίκειους χαρακτηρισμούς κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά, εν τέλει, και της πολιτικής που διαχρονικά εκφράζει και εφαρμόζει η δημοκρατική παράταξη στην περιοχή της Θράκης.

Αντίθετα προς όσα υποβολιμαία ή υπαγορευόμενα αναπαράγονται, οι Έλληνες Μουσουλμάνοι της Θράκης γνωρίζουν πολύ καλύτερα ότι οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ είναι εκείνες που εγγυήθηκαν όχι μόνο τα θρησκευτικά δικαιώματα της μειονότητας αλλά και την ισότιμη συμμετοχή όλων των Ελλήνων πολιτών, χωρίς διακρίσεις, στην ανώτατη εκπαίδευση και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Μεταρρυθμίσεις και δημόσιες πολιτικές που υλοποιήθηκαν με απόλυτο σεβασμό στη Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία θα έπρεπε να γίνεται σεβαστή στην ολότητά της και από τις δύο πλευρές.

Η διασφάλιση της ιστορικής μνήμης και η εγγύηση των δικαιωμάτων του απανταχού ελληνισμού, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αποτελεί όχι μόνο πυξίδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πάγια εθνική γραμμή. Όσο και να προσπαθούν για το αντίθετο οι θιασώτες του τουρκικού αναθεωρητισμού, η ιστορία δεν ξαναγράφεται».

