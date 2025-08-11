Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Το 46% του Ελλήνων βάσει της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές

Τσουκαλάς: Το 46% του Ελλήνων βάσει της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές
Η κυβέρνηση έχει «εξαφανίσει» το καλοκαίρι για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Χρειάζεται άλλη πολιτική πρόληψης και όχι να πηγαίνουμε με το manual των καθυστερημένων λύσεων αφού έχει συντελεστεί η καταστροφή. Πρέπει να δώσουμε έμφαση πως προλαμβάνουμε κάτι από το να μη γίνει, πως δημιουργούμε τους όρους για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση στο πεδίο και πως να αποκαθιστούμε γρηγορότερα τις ζημιές και τις οικονομικές συνέπειες. Η κυβέρνηση επιμένει να αντιμετωπίζει αποσπασματικά τα θέματα, να τα βλέπει κατά τη γνώμη μου ερασιτεχνικά τόσο επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο προληπτικών παρεμβάσεων» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας ειδική αναφορά στις λύσεις που έχει προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Μιλώντας στον Real FM, ο Κ. Τσουκαλάς επέκρινε την κυβέρνηση για αβελτηρία, φέρνοντας ως παράδειγμα ότι «ο πρωθυπουργός παρουσίασε στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο ένα χρονοδιάγραμμα 25 μεταρρυθμίσεων που θα έχουν ολοκληρωθεί ως τα τέλη του χρόνου. Αν τις δείτε, θα διαπιστώσετε ότι πολλές από αυτές εξαγγέλθηκαν χρόνια πριν και δεν ολοκληρώθηκαν στα πρώτα εξαγγελθέντα χρονοδιαγράμματα. Έρχεται και ανακοινώνει κάτι ξανά και ξανά με μόνο στόχο να πείθει επικοινωνία κάπως βρίσκεται σε κινητικότητα, λες και έχουν οι πολίτες μνήμη χρυσόψαρου».

Ανέδειξε «περιπτώσεις αδιαφάνειας» και συγκεκριμένα ανέφερε: «Είδαμε δημοσιεύματα πως τα κονδύλια των 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είχαν προϋπολογιστεί για την ενίσχυση της έρευνας στην εκπαίδευση τα κατάπιε το πελατειακό κράτος. Υπάρχουν καταγγελίες ότι τα κονδύλια για τρία έργα,- τα πανεπιστήμια αριστείας, οι συμπράξεις ερευνητικής αριστείας και το πρόγραμμα "εμπιστοσύνη στα αστέρια μας" – ξοδεύτηκαν αναποτελεσματικά με αδιαφανείς όρους».

Ο Κ. Τσουκαλάς αναφερόμενος στα θέματα της καθημερινότητας, τόνισε ότι «το 46 % του Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 27%. 19% παραπάνω αδυναμία των Ελλήνων να πάνε διακοπές από το μέσο Ευρωπαίο. Η κυβέρνηση έχει "εξαφανίσει" το καλοκαίρι για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού».

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει σημαντική αύξηση σε σχέση με τα ποσοστά των ευρωεκλογών, μάλιστα τον τελευταίο μήνα φάνηκε ότι είναι η ηγέτιδα δύναμη της αντιπολίτευσης αποκαλύπτοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έθεσε την κυβέρνηση ενώπιον των ευθυνών της».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

5 Τρόποι να Βελτιώσετε τη Φυσική σας Κατάσταση στις Διακοπές

5 Τρόποι να Βελτιώσετε τη Φυσική σας Κατάσταση στις Διακοπές

Υγεία
Τσουκαλάς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τόσους πολλούς για τόσο πολύ καιρό

Τσουκαλάς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τόσους πολλούς για τόσο πολύ καιρό

Πολιτική
Τσουκαλάς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση κρύβεται από τις ευθύνες της

Τσουκαλάς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση κρύβεται από τις ευθύνες της

Πολιτική
Το πιο ήρεμο νησί του Αιγαίου – Διακοπές σε μια καταπράσινη όαση

Το πιο ήρεμο νησί του Αιγαίου – Διακοπές σε μια καταπράσινη όαση

Ελλάδα

NETWORK

Επανέναρξη υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

Επανέναρξη υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

ienergeia.gr
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για αποψίλωση των ξερόχορτων κάτω από δίκτυο ηλεκτροδότησης

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για αποψίλωση των ξερόχορτων κάτω από δίκτυο ηλεκτροδότησης

ienergeia.gr
ΚΚΕ: Δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο «εμπρηστής» που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

ΚΚΕ: Δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο «εμπρηστής» που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

ienergeia.gr
Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

healthstat.gr
Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

healthstat.gr
Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

healthstat.gr
Συμμετοχή ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, σε έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ

Συμμετοχή ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, σε έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ

ienergeia.gr
Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

healthstat.gr