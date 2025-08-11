Games
ΠΑΣΟΚ: Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Το ΠΑΣΟΚ καλεί και πάλι την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα στην ενέργεια τη μείωση του κόστους, τονίζει ο Φραγκίσκος Παρασύρης.

«Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., τον Ιούλιο ο πληθωρισμός έκανε άλμα επί κοντώ ανεβαίνοντας στο 3,1%, παραμένοντας για έναν ακόμη μήνα πολύ ψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού στην Ελλάδα παραμένει η αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, οι Έλληνες πλήρωσαν 18,9% ακριβότερα το ρεύμα τον φετινό Ιούλιο», τονίζει σε δήλωσή του ο Φραγκίσκος Παρασύρης, υπευθύνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας και Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-

«Έχει γίνει, πλέον, συνήθεια αυτή η διψήφια αύξηση στις τιμές του ρεύματος και δυστυχώς, οι 0,6 μονάδες —από τις 3,1 μονάδες του γενικού πληθωρισμού— προέρχονται αποκλειστικά από τον ηλεκτρισμό. Ούτε τα πανάκριβα ενοίκια δεν έχουν τόσο μεγάλη επίδραση στον πληθωρισμό όση έχει το ρεύμα!

Όπως έχουμε τονίσει, η κύρια αιτία για τις αυξήσεις στο ρεύμα είναι τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία συνεχίζουν κι έχουν πάνω από 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

Παρά το γεγονός ότι το κόστος στη χονδρεμπορική αγορά είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το καλοκαίρι του 2024, ο προβληματικός σχεδιασμός των πράσινων τιμολογίων οδηγεί σε μεγάλες αυξήσεις. Και παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ επίμονα αναδεικνύει το πρόβλημα και προτείνει λύσεις, η κυβέρνηση δείχνει αδιαφορία και δεν προχωρεί σε καμία βελτιωτική κίνηση. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξή του αναγνώρισε τη λύση που προσφέρουν τα φθηνότερα μπλε τιμολόγια (όχι όμως αυτό της ΔΕΗ), ανέφερε, ωστόσο, ότι η μείωση τιμών δεν θα έρθει με κυβερνητική απόφαση. Αποσιώπησε δηλαδή το γεγονός ότι τα (ακριβά όπως αποδεικνύονται) πράσινα τιμολόγια δημιουργήθηκαν με κυβερνητική πρωτοβουλία και νομοθέτηση.

Για αυτό το ΠΑΣΟΚ καλεί και πάλι την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα στην ενέργεια τη μείωση του κόστους. Κι ας αναζητήσει, επιτέλους, σε ένα παραγωγικό πεδίο τη συνεργασία με την αντιπολίτευση. Άλλωστε, δεν είναι ντροπή να αναγνωρίζει κανείς τα λάθη του», καταλήγει η δήλωση.

