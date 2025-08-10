Games
Φάμελλος για Παλαιστίνη: Υπερήφανοι που από την αρχή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας

Φάμελλος για Παλαιστίνη: Υπερήφανοι που από την αρχή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας

Μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό έστειλε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συμμετέχοντας στην ημέρα δράσης που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φολεγάνδρου, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων κατά της γενοκτονίας στη Γάζα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της κρίσης, έχει ζητήσει την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, τονίζοντας την ανάγκη ενεργού διεθνούς παρέμβασης για την προστασία των αμάχων και την έναρξη πολιτικής διαδικασίας ειρήνης.

Η ανάρτησή του:

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα. Και είμαστε υπερήφανοι που από την αρχή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.»

{https://x.com/SFamellos/status/1954578574544977979}

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Έπεσε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

