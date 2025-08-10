Φάμελλος για Παλαιστίνη: Υπερήφανοι που από την αρχή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας

Μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό έστειλε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συμμετέχοντας στην ημέρα δράσης που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φολεγάνδρου, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων κατά της γενοκτονίας στη Γάζα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της κρίσης, έχει ζητήσει την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, τονίζοντας την ανάγκη ενεργού διεθνούς παρέμβασης για την προστασία των αμάχων και την έναρξη πολιτικής διαδικασίας ειρήνης.

Η ανάρτησή του:

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα. Και είμαστε υπερήφανοι που από την αρχή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.»

{https://x.com/SFamellos/status/1954578574544977979}