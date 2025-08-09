Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης έχει μετατραπεί σε σάκο του μποξ. Και γιατί είναι υπουργός Εξωτερικών και διότι είναι πιο εύκολος στόχος από την απευθείας επίθεση στον πρωθυπουργό.

Ένας ανοιχτός πόλεμος έχει ξεσπάσει εντός της Ν.Δ για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα. Η κριτική της αντιπολίτευσης -αν και έντονη -ωχριά μπροστά στα πλαγιοκοπήματα που δέχεται η κυβέρνηση από «φίλια» πυρά.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης έχει μετατραπεί σε σάκο του μποξ. Και γιατί είναι υπουργός Εξωτερικών και διότι είναι πιο εύκολος στόχος από την απευθείας επίθεση στον πρωθυπουργό.

Πυρά από το δεξιό μπλοκ

Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς μαζί με όλο το μπλοκ που εκφράζει την δεξιά πτέρυγα της Ν.Δ. καταλογίζουν καιρό τώρα στην κυβέρνηση «υποχωρητικότητα» έναντι της Τουρκίας, έλλειψη στρατηγικής σε μία σειρά από κρίσιμα μέτωπα όπως αυτό της Λιβύης αλλά και «γεωπολιτικά φάουλ» όπως την απόλυτη προσκόλληση στο δυτικό άρμα με αφορμή τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας.

Αιχμές με το ..γάντι αφήνει και ο Ν. Δένδιας που άσκησε δημόσια κριτική για την διαπραγμάτευση με την Ευρώπη για τους όρους με τους οποίους μπορεί η Τουρκία να λάβει μέρος στο κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό δόγμα.

Οι διαφωνίες για τα «ήρεμα νερά»

Οι εσωκομματικοί επικριτές της εξωτερικής πολιτικής διαφωνούν με τα «ήρεμα νερά» εκτιμώντας ότι απλώς σκεπάζουν τα προβλήματα και κρύβουν μεγάλους κινδύνους στο βαθμό που η Τουρκία όχι μόνο απειλεί αλλά με στοχευμένες κινήσεις επιβάλλει μέρα τη μέρα πρόκληση την πρόκληση την ατζέντα της «Γαλάζιας Πατρίδας» στο πεδίο.

Η Ελλάδα από την πλευρά της -όπως λένε- έχει δέσει τα χέρια της αφού στο όνομα των «ήρεμων νερών» δεν αντιδρά δυναμικά σε κάθε πρόκληση αποδυναμώνοντας ολοένα και περισσότερο την διαπραγματευτική θέση της.

Το «πάγωμα» της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Τα παραδείγματα που φέρνουν, πολλά με κύριο το «πάγωμα» της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου -Ισραήλ όταν η Τουρκία έδειξε τα δόντια της με την παρουσία πολεμικών σκαφών ανοιχτά της Κάσου τον Σεπτέμβριο του 2024. Επέβαλε μπλόκο στις έρευνες του ιταλικού σκάφους Levoli Relume παρότι η Ελληνική πλευρά επέμενε ότι οι έρευνες έγιναν κανονικά.

Γεγονός είναι ότι έκτοτε κλείνει χρόνος και οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση δεν έχουν επανεκκινήσει. Οι ελληνικές μεγαλοστομίες ότι δήθεν δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι καμία χώρα δεν μπορεί να εμποδίσει σε διεθνή ύδατα την πόντιση καλωδίων , έμεινε γράμμα κενό. Η Ελλάδα έκανε πίσω αφήνοντας τον όποιο κακοπροαίρετο να σκεφθεί ότι κάποιοι επέτρεψαν στην Τουρκία να γκριζάρει την περιοχή νοτίως της Κρήτης.

Νέες τουρκικές απειλές

Και τώρα που η Αθήνα διαρρέει ότι τον Σεπτέμβριο θα επανέλθει το ευρωπαϊκό πρότζεκτ δριμύτερο, η Άγκυρα φρόντισε να στείλει ηχηρό μήνυμα ότι κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψει.

Μόλις την Πέμπτη παρεμπόδισε πλοίο που έκανε έρευνες στην Έφεσο για λογαριασμό της Κύπρου διαμηνύοντας ότι από εδώ και πέρα οποιαδήποτε ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να έχει την έγκριση της Τουρκίας. Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις αναφέρθηκε ονομαστικά στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδος..

Η Ελλάδα σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει αποσπάσει προς ώρας καμία συμφωνία από την Τουρκία. Ούτε στο παρασκήνιο. Εναποθέτει τις ελπίδες της σε δυναμική παρέμβαση και παρουσία της Ευρώπης με την ελπίδα η Τουρκία να το σκεφθεί δύο και τρεις φορές προτού υλοποιήσει τις απειλές της. Ωστόσο, οι ημερομηνίες και τα χρονοδιαγράμματα για το έργο τρέχουν και μαζί και τα χρήματα που ξοδεύονται για να ..μην πιάνουν δουλειά τα πλοία με απώτερη ημερομηνία το τέλος του έτους.

Καταλογίζουν «φάουλ» με Λιβύη και Αίγυπτο

Η εσωκομματική αντιπολίτευση είδε με μισό μάτι και μία σειρά από – ομολογουμένως – αχρείαστα γεγονότα.

Όπως το γεγονός ότι την ώρα που ο Γ. Γεραπετρίτης είχε επιστρέψει από τη Βεγγάζη και ετοιμαζόταν να επισκεφθεί την Τρίπολη σε μία προσπάθεια να μειωθεί το τσουνάμι των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, διέρρευσε η είδηση ότι η Λιβύη είχε αποστείλει στον ΟΗΕ ρηματική διακοίνωση με την οποία προέβαλε αξιώσεις έναντι της Ελλάδος με βάση το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Από τα χαμόγελα .. στην αμφισβήτηση της ελληνικής ΑΟΖ

Κάτι παρόμοιο συνέβη κατά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου στην Αθήνα. Δύο ώρες μετά τα χαμόγελα και τα θερμά φιλιά στο υπουργείο Εξωτερικών έγινε γνωστό (πάλι από διαρροή) ότι και η Αίγυπτος με ρηματική διακοίνωση προς τον ΟΗΕ αμφισβητεί την ελληνική ΑΟΖ όπως αυτή περιγράφεται στους χάρτες για τον θαλάσσιο σχεδιασμό της χώρας.

Παρουσία Σίσι το «φιάσκο» με την Μονή Σινά

Αρνητικές εντυπώσεις άφησε και η άβολη κατάσταση στην οποία περιήλθε η ελληνική κυβέρνηση όταν την ίδια μέρα που ήταν στην Αθήνα ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Σίσι και από κοινού με τον πρωθυπουργό μας διαβεβαίωναν ότι η υπόθεση με την Μονή Σινά θα λήξει με τον καλύτερο τρόπο , την ίδια μέρα μάθαμε ότι δικαστήριο της Αιγύπτου είχε αποφασίσει τελεσίδικα να πάρει αφαιρέσει μέρος της ιδιοκτησίας της Μονής...

Ο αντίλογος

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προφανώς υπάρχουν απαντήσεις. Και σε πολλές περιπτώσεις πειστικές. Όπως για παράδειγμα ότι η «βόμβα» της Μονής Σινά μπορεί να έσκασε στα χέρια του Γ. Γεραπετρίτη αλλά η υπόθεση είχε κακοφορμίσει καιρό πριν.

Ή ότι για να κρατήσεις φίλο τον στρατάρχη Χαφτάρ θα πρέπει να μπεις σε μία πλειοδοσία με άλλες χώρες και συμφέροντα που παίζουν βρώμικα και κάτω από το τραπέζι..

Ή ότι για να πας σε μετωπική αντιπαράθεση με την Τουρκία πρέπει ή να έχεις ισχυρές συμμαχίες ή να είσαι αποφασισμένος για όλα.. Ακόμη και για πόλεμο.

Ή ότι η Αίγυπτος έχει κάθε λόγο να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της όταν η Ελλάδα το 2020 προκειμένου να απαντήσει στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο έσπευσε να συνάψει Συμφωνία για ΑΟΖ με την Αίγυπτο δεχόμενη ελαφρώς μειωμένη επιρροή σε μία σειρά από ελληνικά νησιά. Γιατί να μην θέλει το Κάιρο να εξασφαλίσει κάτι αντίστοιχο και για στο υπόλοιπο κομμάτι που μένει να οριοθετηθεί;

Η απάντηση Γεραπετρίτη

Ο ίδιος ο Γ. Γεραπετρίτης αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει στο τσουνάμι των επιθέσεων που δέχεται με ένα άρθρο στο Μανιφέστο.

Με την φράση η «εύπεπτη δημαγωγία βλάπτει τη χώρα» ο υπουργός Εξωτερικών επέστρεψε τα πυρά σε όσους τον κατηγορούν αναλογιζόμενος τα πεπραγμένα προηγούμενων κυβερνήσεων της Ν.Δ.

«Οι θεράποντες της επώδυνης ακινησίας του παρελθόντος, τις συνέπειες της οποίας κληρονομήσαμε, καθίστανται δυστυχώς κήνσορες του πολιτικού μηδενισμού. Ομως, σήμερα, η διστακτικότητα είναι απούσα και η Ελλάδα παρούσα» υποστήριξε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών. Είχε προηγηθεί βέβαια η αντίστοιχη επίθεση του Κ. Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική του 2004-2009 επί Κ. Καραμανλή.

Αφήνοντας και ο Γ. Γεραπετρίτης με τη σειρά του τα προσχήματα έκανε λόγο για «λαϊκιστές» και «υστερόβουλους» που επενδύουν στο θυμικό των ανθρώπων και έριξε το γάντι – κυρίως στους εσωκομματικούς του αντιπάλους.

«Αν έχει κάποιος να προσάψει υποχωρήσεις της κυβέρνησης στα εθνικά, απέναντι στην προφανή ενίσχυσή μας στη γεωπολιτική σκακιέρα, ας το πράξει, όμως με συγκεκριμένα στοιχεία. Επιπλέον, συζητήσεις με τους γείτονες έκαναν όλες οι κυβερνήσεις, με περισσότερους τρόπους».