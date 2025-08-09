Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Το κύμα από τη Γάζα

Το κύμα από τη Γάζα
Ακόμη και η Γερμανία αντιδρά μετά την απόφαση του καθεστώτος Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σιωπά, ενώ η πίεση της πολιτικής και της κοινωνικής αντιπολίτευσης να αναθεωρήσει τη στάση της μεγαλώνει.

Η τηλεφωνική επικοινωνία του Κ. Μητσοτάκη με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο προκάλεσε εντύπωση γιατί δεν συνηθίζεται ένας πρωθυπουργός να μιλά με έναν υπουργό άλλης χώρας. Πόσο μάλλον όταν ο Ελληνας ομόλογός του Γ. Γεραπετρίτης έχει βρεθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον έχει συναντήσει, επομένως έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας.

Από την ενημέρωση που δόθηκε για το περιεχόμενο της συζήτησης (Λιβύη, Μέση Ανατολή, Ουκρανικό κοκ) δεν βγαίνει κάποιο συμπέρασμα γιατί μόνο οι τίτλοι των θεμάτων έγιναν γνωστοί. Ομως η συγκυρία στην οποία έγινε αυτή η επικοινωνία από τον ίδιο τον πρωθυπουργό πυροδοτεί εύλογες εικασίες.

Με μικρή χρονική διαφορά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για να συζητήσουν το ενδεχόμενο να γίνει στη Ρώμη την επόμενη εβδομάδα η συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Β. Πούτιν.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Γερμανός καγκελάριος Φ. Μερτς επέκρινε τον Νετανιάχου για την απόφασή του να προχωρήσει σε κατάληψη της Γάζας ανακοινώνοντας ότι θα "παγώσει" η εξαγωγή στρατιωτικού υλικού από τη Γερμανία στο Ισραήλ. Αυτή η δήλωση είναι σημαντική δεδομένου ότι το Βερολίνο είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους όταν το προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμ. Μακρόν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Σοσιαλδημοκράτης πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, τάχθηκε υπέρ μια αυστηρής αντίδρασης της ΕΕ απέναντι στο Ισραήλ.

΄Οσο περνά ο καιρός και αποκαλύπτεται το σχέδιο του Νετανιάχου για εθνοκάθαρση τα διλήμματα για την ηγεσία της ΕΕ και για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις γίνονται όλο και πιο σκληρά. Η διοίκηση Τραμπ είναι προφανές ότι έχει δώσει, άτυπα αλλά ουσιαστικά, πράσινο φως στο καθεστώς Νετανιάχου να προχωρήσει και η ευρωπαϊκή απάθεια απέναντι σ αυτές τις φοβερές εξελίξεις γίνεται αποκρουστική για τους ευρωπαϊκούς λαούς.

Στη χώρα μας, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί της προοδευτικής αντιπολίτευσης ζητούν αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους (μέσω Dnews έγινε η αρχή) κατά το πρότυπο της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. To αίτημα αυτό θα τεθεί με ακόμη πιο έντονο τρόπο το φθινόπωρο, όταν έχει προαναγγείλει αναγνώριση η Γαλλία, με αφορμή τη ΓΣ του ΟΗΕ το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, κάτι που μπορεί να κάνουν επίσης Πορτογαλία, Βέλγιο και Μάλτα.

Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό από την κοινωνία των πολιτών προγραμματίζονται ήδη και, όπως όλα δείχνουν, θα αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη δυναμική όταν θα ανοίξουν πανεπιστήμια και πολιτιστικοί χώροι.

Η κυβέρνηση που αποφεύγει επιμελώς να μιλήσει για τη λιμοκτονία στη Γάζα και τις θηριωδίες του Ισραήλ θα πιεστεί από τη δυναμική που θα αναπτύσσεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η θεωρία Φλωρίδη ότι όσοι υπονομεύουν τη συμμαχία της χώρας με το Ισραήλ εξυπηρετούν την Τουρκία θα είναι ένα θλιβερό υστερόγραφο που θα εύχονται να ξεχαστεί.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Φωτιά τώρα: Εκκενώνονται Άγιος Νικόλαος, Χάρβαλο και Μαύρο Λιθάρι - Εφιάλτης με έναν νεκρό στην Αττική

Φωτιά τώρα: Εκκενώνονται Άγιος Νικόλαος, Χάρβαλο και Μαύρο Λιθάρι - Εφιάλτης με έναν νεκρό στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Το στοίχημα της Κυριακής

Το στοίχημα της Κυριακής

Ο Πληροφοριοδότης
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για τη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για τη Γάζα

Πολιτική
Γάζα: Η γενοκτονία μπαίνει στην τελική φάση της

Γάζα: Η γενοκτονία μπαίνει στην τελική φάση της

Διεθνή
Γάζα: Η Γερμανία σταματά τις εξαγωγές πολεμικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ

Γάζα: Η Γερμανία σταματά τις εξαγωγές πολεμικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ

Διεθνή

NETWORK

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

healthstat.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

healthstat.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

healthstat.gr
Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

healthstat.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr