Πολιτική

Τσουκαλάς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τόσους πολλούς για τόσο πολύ καιρό

Τσουκαλάς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τόσους πολλούς για τόσο πολύ καιρό
«Η Νέα Δημοκρατία το κατάφερε για μεγάλο διάστημα, αλλά πλέον δεν πείθει κανέναν. Είναι άλλο πράγμα οι παθογένειες και άλλο η εγκληματική οργάνωση που υπήρξε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Στο κέντρο της πίστας -φράση που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός- βρίσκονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό προκύπτει τόσο στη δικογραφία, όσο και από συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως η κυρία που φαίνεται πως ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημείωσε ότι «το "πάρτι των εκατομμυρίων" που ζημίωσε τον πρωτογενή τομέα και την συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, αφορά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας», αναφέροντας ειδικότερα ότι «μέσα στη δικογραφία φαίνεται καθαρά ότι αυτοί που οργάνωσαν την εγκληματική οργάνωση -όπως τη χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και φαίνεται να είχαν την ανοχή ή να ήταν επιλογές υπουργών της Νέας Δημοκρατίας». «Δεν λέω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση. Υπήρξε μια εγκληματική οργάνωση που ερευνάται και πρέπει να δούμε αν είχε κάλυψη από την κυβέρνηση», είπε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, λέγοντας ότι «πριν δύο εβδομάδες η Νέα Δημοκρατία επιχειρούσε να κάνει το μαύρο άσπρο, στήνοντας λαϊκά δικαστήρια σε ανθρώπους που δεν ελέγχονται, για να παρουσιάσει το ζήτημα ως "σκάνδαλο του ΠΑΣΟΚ", ενώ στη δικογραφία υπάρχουν μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας». «Το ψεύδος κάποια στιγμή καταρρέει. Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τόσους πολλούς για τόσο πολύ καιρό. Η Νέα Δημοκρατία το κατάφερε για μεγάλο διάστημα, αλλά πλέον δεν πείθει κανέναν. Είναι άλλο πράγμα οι παθογένειες και άλλο η εγκληματική οργάνωση που υπήρξε. Η κυβέρνηση προσπαθεί συνεχώς να αποπροσανατολίσει και να αλλάξει την ατζέντα», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι «μιλάμε με νηφαλιότητα, όμως, έχουμε μια κυβέρνηση που επιλέγει την τοξικότητα». «Ο πρωθυπουργός μίλησε στη Βουλή με τον πιο τοξικό και διχαστικό λόγο. Αυτό συμβαίνει γιατί σήμερα δεν κυβερνά η Νέα Δημοκρατία, κυβερνά το καθεστώς Μητσοτάκη», συμπλήρωσε.

«Πρόκειται για μια κυβέρνηση που ταυτίστηκε με τις υποκλοπές και παραβίασε το Σύνταγμα», συνέχισε. Σχολίασε ότι «επικαλούνταν τον κ. Αλιβιζάτο για την υπόθεση του κ. Τριαντόπουλου, όμως τώρα ο καθηγητής Αλιβιζάτος, σε άρθρο του στην "Καθημερινή" την περασμένη Κυριακή, είπε ξεκάθαρα ότι υπήρξε αντισυνταγματική μεθόδευση από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή. Δεν είδα τον λαλίστατο κυβερνητικό εκπρόσωπο, που επικαλούνταν την άποψη του σεβαστού κ. Αλιβιζάτου όταν τον συνέφερε, να βγει και να πει κάτι τώρα».

Καταληκτικά υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση πηγαίνει τη χώρα μακριά από το ευρωπαϊκό παράδειγμα». «Το βλέπουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από το γεγονός ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με την Ευρωπαία εισαγγελέα, ανήκει στις χώρες που εμπόδισαν τον έλεγχο. Το ίδιο συμβαίνει και στην οικονομία», είπε. Επ' αυτού ανέφερε πιο συγκεκριμένα, ότι «κινδυνεύουμε να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις, επειδή δεν εφαρμόζουμε ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως για παράδειγμα στον ΦΠΑ». «Μας έλεγαν ότι δεν μειώνουν τον ΦΠΑ γιατί δεν το επιτρέπει η Ευρώπη και τώρα η Ευρώπη μας ζητά να εφαρμόσουμε τις κοινοτικές οδηγίες και να μειώσουμε τον ΦΠΑ στα νησιά και στα τρόφιμα. Η κυβέρνηση θέλει να εξυπηρετεί πάντα τα καρτέλ. Πρόκειται για μία κυβέρνηση που βρίσκεται πολύ μακριά από το ευρωπαϊκό υπόδειγμα, με αποτέλεσμα η χώρα μας να χάνει πολύτιμο κεφάλαιο, όταν οι άλλοι περιφερειακοί παίκτες ενδυναμώνονται», είπε ο κ. Τσουκαλάς.

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

Χανιά: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

