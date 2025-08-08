Games
Επίσκεψη Φάμελλου στους Παξούς - Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει τα σημαντικά τους προβλήματα στη Βουλή

Επίσκεψη Φάμελλου στους Παξούς - Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει τα σημαντικά τους προβλήματα στη Βουλή Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύθηκε πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει δύο σχετικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς.

Στους Παξούς βρέθηκε για λίγες μέρες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συναντήθηκε και συζήτησε με επαγγελματίες του νησιού, με αυτοδιοικητικά στελέχη και με πολίτες, ενώ πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη με τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπου ενημερώθηκε για τις ανάγκες του νησιού.

Το πιο σημαντικό θέμα είναι αυτό των υπηρεσιών Υγείας, όπως του περιέγραψε και ο μοναδικός γιατρός του Κέντρου Υγείας.

Πολύ σημαντικά όμως είναι και τα θέματα λειψυδρίας, διαχείρισης λυμάτων, αποχέτευσης και απορριμμάτων, που αποτελούν ωρολογιακές βόμβες για τα πανέμορφα νησιά των Παξών και Αντίπαξων, σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Για τον λόγο αυτόν, ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύθηκε πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει δύο σχετικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς.

