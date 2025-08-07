Σφοδρή επίθεση ΚΚΕ για την επικοινωνία Μητσοτάκη - Χέρτζογκ

Για στάση συνενοχής κατηγορεί το ΚΚΕ την ελληνική κυβέρνηση.

Για έκφραση στήριξης σε εγκληματικά σχέδια κατηγορεί την κυβέρνηση το ΚΚΕ σχολιάζοντας την τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτζογκ.

«Την ώρα που το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και θέτει σε εφαρμογή τα σχέδια κατάληψης του συνόλου της Λωρίδας της Γάζας, η επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο ενός κράτους τρομοκράτη δεν έχει κανένα άλλο νόημα πέραν από την έκφραση στήριξης σε αυτά τα εγκληματικά σχέδια» επισημαίνει σε σχόλιό του το ΚΚΕ.

Καταλήγει πως «αυτήν τη στάση συνενοχής έχει κρατήσει, άλλωστε, σταθερά η ελληνική κυβέρνηση, στο όνομα της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ, αλλά σε πλήρη αντίθεση με τα αισθήματα αλληλεγγύης του ελληνικού λαού προς τον λαό της Παλαιστίνης».