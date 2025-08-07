Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Σφοδρή επίθεση ΚΚΕ για την επικοινωνία Μητσοτάκη - Χέρτζογκ

Σφοδρή επίθεση ΚΚΕ για την επικοινωνία Μητσοτάκη - Χέρτζογκ Φωτογραφία: Nick Paleologos / ΑΡΧΕΙΟΥ/SOOC
Για στάση συνενοχής κατηγορεί το ΚΚΕ την ελληνική κυβέρνηση.

Για έκφραση στήριξης σε εγκληματικά σχέδια κατηγορεί την κυβέρνηση το ΚΚΕ σχολιάζοντας την τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτζογκ.

«Την ώρα που το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και θέτει σε εφαρμογή τα σχέδια κατάληψης του συνόλου της Λωρίδας της Γάζας, η επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο ενός κράτους τρομοκράτη δεν έχει κανένα άλλο νόημα πέραν από την έκφραση στήριξης σε αυτά τα εγκληματικά σχέδια» επισημαίνει σε σχόλιό του το ΚΚΕ.

Καταλήγει πως «αυτήν τη στάση συνενοχής έχει κρατήσει, άλλωστε, σταθερά η ελληνική κυβέρνηση, στο όνομα της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ, αλλά σε πλήρη αντίθεση με τα αισθήματα αλληλεγγύης του ελληνικού λαού προς τον λαό της Παλαιστίνης».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Μητσοτάκης: Μας συγκλονίζει όλους η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά

Μητσοτάκης: Μας συγκλονίζει όλους η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά

Πολιτική
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη- Χέρτζογκ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη- Χέρτζογκ

Πολιτική
Νετανιάχου: Σκοπεύουμε να πάρουμε τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας

Νετανιάχου: Σκοπεύουμε να πάρουμε τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας

Διεθνή
Βανδαλισμός των κεντρικών γραφείων του ισραηλινού αερομεταφορέα El Al στο Παρίσι (Φωτογραφίες)

Βανδαλισμός των κεντρικών γραφείων του ισραηλινού αερομεταφορέα El Al στο Παρίσι (Φωτογραφίες)

Διεθνή

NETWORK

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
Τι θα συμβεί στο σώμα σας εάν τρώτε αγγούρια κάθε μέρα

Τι θα συμβεί στο σώμα σας εάν τρώτε αγγούρια κάθε μέρα

healthstat.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Τι είναι η επιληπτική κρίση που έπαθε

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Τι είναι η επιληπτική κρίση που έπαθε

healthstat.gr
Οι 5 τροφές που προκαλούν ρυτίδες στο δέρμα

Οι 5 τροφές που προκαλούν ρυτίδες στο δέρμα

healthstat.gr
Πώς θα καταλάβετε εάν το παιδί σας έχει δυσλεξία – Τα συμπτώματα

Πώς θα καταλάβετε εάν το παιδί σας έχει δυσλεξία – Τα συμπτώματα

healthstat.gr