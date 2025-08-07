Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη- Χέρτζογκ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ είχε το απόγευμα της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ισραήλ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.