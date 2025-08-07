Games
ΠΑΣΟΚ για μεταθέσεις εκπαιδευτικών: «Επιτελικό μπάχαλο για μια ακόμη φορά»

ΠΑΣΟΚ για μεταθέσεις εκπαιδευτικών: «Επιτελικό μπάχαλο για μια ακόμη φορά»
Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως «οι εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να είναι κάθε χρόνο τα θύματα της κυβερνητικής ανικανότητας».

Ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής καταγγέλλει την επαναλαμβανόμενη διαχειριστική προχειρότητα και το «επιτελικό μπάχαλο» που επικρατεί στον απόηχο των μεταθέσεων εκπαιδευτικών.

Με τη σχολική χρονιά να ξεκινά σε λίγες εβδομάδες, το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει ότι το υπουργείο Παιδείας συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς σαφή σχεδιασμό και επίσημες οδηγίες, αφήνοντας εκπαιδευτικούς, οικογένειες και σχολικές μονάδες σε ανασφάλεια. Η καθυστερημένη ένταξη νέων οργανικών θέσεων στη διαδικασία μεταθέσεων προκαλεί αλυσιδωτά προβλήματα σε όλη τη χώρα, ενώ η άνιση αντιμετώπιση από περιφέρεια σε περιφέρεια επιτείνει το χάος.

«Ενώ η σχολική χρονιά ξεκινά σε λίγες εβδομάδες, το υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς σχεδιασμό, χωρίς σαφή εγκύκλιο και χωρίς ίχνος ευθύνης απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες και τις σχολικές μονάδες», αναφέρει. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον αρμόδιο Τομέα του ΠΑΣΟΚ: «Οι νέες οργανικές θέσεις, που δημιουργήθηκαν με καθυστέρηση, δεν εντάχθηκαν έγκαιρα στη διαδικασία των μεταθέσεων, με αποτέλεσμα να προκαλείται αλυσιδωτό χάος σε όλη τη χώρα. Προφορικές εντολές, ετεροχρονισμένες οδηγίες και άνιση αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών από Περιφέρεια σε Περιφέρεια συνθέτουν την εικόνα ενός υπουργείου που δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε τα στοιχειώδη. Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε ΕΕΕΕΚ, που δεν έχει υποβάλει αίτηση βελτίωσης στο προκαθορισμένο διάστημα, λόγω μη ύπαρξης Τμήματος Ένταξης, δικαιούται τώρα να κάνει αίτηση βελτίωσης και να τοποθετηθεί σε προσφάτως ιδρυθέν Τμήμα Ένταξης; Ισχύει η -όποια- απάντηση για όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας;».

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2025-2026: Εδώ η επίσημη ανακοίνωση

Παιδεία

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2025-2026: Εδώ η επίσημη ανακοίνωση

Παιδεία

Ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «οι εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να είναι κάθε χρόνο τα θύματα της κυβερνητικής ανικανότητας. Η Παιδεία δεν αντέχει άλλο την ανασφάλεια. Οι άνθρωποί της αξίζουν σεβασμό, σχέδιο και υπευθυνότητα».

