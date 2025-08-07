Τσουκαλάς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση κρύβεται από τις ευθύνες της

Καθημερινά αποκαλύπτονται στελέχη της ΝΔ στο «κέντρο της πίστας» του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Έχει καταρρεύσει το αφήγημα της κυβέρνησης, καθώς καθημερινά αποκαλύπτονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό που ο Πρωθυπουργός αποκάλεσε “κέντρο της πίστας” με πολλά εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» σχολίασε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών τις τελευταίες αποκαλύψεις σχετικά με τις επιδοτήσεις που έλαβε η Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας και συγγενικά της πρόσωπα.

Ο Κώστας Τσουκαλάς μάλιστα ανέδειξε την «αφωνία» της κυβέρνησης μπροστά στις εξελίξεις: «Εμείς, για το ένα πρόσωπο -το οποίο σημειωτέον δεν ελέγχεται-, αναστείλαμε άμεσα την κομματική του ιδιότητα. Η Νέα Δημοκρατία, για πρόσωπα που ελέγχονται, φοβάται να αναστείλει την κομματική τους ιδιότητα. Άρα νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές, ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν φοβάται, θέλει να πάει μέχρι τέλους η κάθαρση και ποιος είναι εκείνος που επειδή γνωρίζει ότι μιλάμε για ένα γαλάζιο σκάνδαλο, προσπαθεί να το συγκαλύψει».

«Η Νέα Δημοκρατία, ενώ έχουν βγει πάρα πολλά ονόματα, δεν έχει αναστείλει κανενός την κομματική ιδιότητα. Και όχι μόνο αυτό, αντίθετα το κρύβει. Ρωτάμε εδώ και μέρες, αν έχει διαγράψει κάποιο από τα πρόσωπα εκείνα που φαίνεται να πρωταγωνιστούν στη σύσταση και λειτουργία του μηχανισμού διαφθοράς που εντόπισε η ευρωπαϊκή εισαγγελία , και δεν παίρνουμε καμία απάντηση» πρόσθεσε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη «στοχοποίηση» της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι από υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

«Και βλέπουμε ως αντίδραση λυσσαλέες επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έφτασαν στο σημείο μέχρι και βουλευτές να υιοθετούν χυδαίους υπαινιγμούς κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε πανικό. Και προκειμένου να διαχειριστεί αυτό που συμβαίνει, επιτίθεται σε όλους και σε όλα. Εμείς, προφανώς και θα επανακαταθέσουμε την πρότασή μας, έχουμε πει ότι θα λάβουμε κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να μην παραγραφούν τα αδικήματα και να μην αμνηστευτούν οι υπουργοί».

Σχετικά με τη στάση του κυβερνώντος κόμματος στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε: «Επειδή στη Νέα Δημοκρατία, -ξέρετε-, άρεσε το προηγούμενο διάστημα να επικαλείται συνταγματολόγους, συγκεκριμένα τον κ. Αλιβιζάτο, για να επιβεβαιώσει ότι είχε δίκιο όσον αναφορά στο “μοντέλο Τριαντόπουλου”, τους καλώ να διαβάσουν το άρθρο του κ. Αλιβιζάτου στην "Καθημερινή" την προηγούμενη Κυριακή, το οποίο μιλάει ξεκάθαρα για τις συνταγματικές μεθοδεύσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας στο ζήτημα της ψηφοφορίας για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη».

Ήταν οξύς απέναντι στις επιθέσεις της κυβέρνησης εναντίον του ΠΑΣΟΚ ότι δήθεν υιοθετεί αντεθνική στάση εργαλειοποιώντας τη γνωστή μονταζιέρα.

«Έφτασαν να κατηγορούν τον κ.Μανιάτη με τον νόμο του οποίου το 2011 η χώρα μας δημιούργησε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Άρα, ό, τι κάνει αυτή η κυβέρνηση εδώ, -τα λίγα θετικά που έχουν γίνει- πατούν στον νόμο του κ. Μανιάτη. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ καθαρή: Υπάρχει ένα άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, για το οποίο ο κ. Γεωργιάδης δημόσια κατηγόρησε τον κ. Δένδια ότι πιάστηκε στον ύπνο. Το ότι είναι ανυπόστατο και άκυρο, δεν σημαίνει ότι δεν το εργαλειοποιεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή, προκειμένου να διαμορφώσει τετελεσμένα και να δημιουργήσει εντυπώσεις» ανέφερε.

«Έγινε μια τριμερής συνάντηση Λιβύης, Τουρκίας και Ιταλίας, ενώ η κυρία Μελόνι είναι στρατηγική σύμμαχος, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Και σε αυτή τη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα, τα οποία έχουν σχέση με τα συμφέροντά μας. Εσείς το θεωρείτε ότι είναι μια θετική εξέλιξη;» αναρωτήθηκε σκωπτικά.

«Εδώ, λοιπόν, έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία σπαταλά εθνικό κεφάλαιο. Ο κ. Αβραμόπουλος μίλησε για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης με πολύ σκληρά λόγια. Είπε ότι αντί να χαράξουμε στρατηγική, παραμένουμε απλοί θεατές, την ώρα που οι γείτονες και οι εταίροι μας αναδιατάσσουν το χάρτη της περιοχής» πρόσθεσε.

Τέλος, σχετικά με τα ζητήματα ασφάλειας στα πανεπιστήμια ο Κ. Τσουκαλάς τόνισε: «η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Και τώρα προσπαθεί με πυροτεχνήματα να διασκεδάσει τις εντυπώσεις της παταγώδους αποτυχίας της. Όταν εμείς λέγαμε, ήδη από το 2020, ότι δεν θα δουλέψει η πανεπιστημιακή αστυνομία, ότι πρέπει να εφαρμόσουμε ό, τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή να έχει κάθε πανεπιστήμιο τη δική του αυτόνομη φρούρηση, η κυβέρνηση δεν άκουγε . Τα τουρνικέ και την ελεγχόμενη είσοδο τα έχουμε πει πρώτοι». Ενώ ως προς τον χαρακτηρισμό ιδιώνυμου ποινικού αδικήματος για φοιτητές σημείωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο θεσπίζει ιδιώνυμο αδίκημα η κυβέρνηση, υπάρχει μόνο στην Τουρκία και στην Ουγγαρία, και πως αν δεν αρέσει στην κυβέρνηση αυτή η κριτική, ας αλλάξει τακτική.