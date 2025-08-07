Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή, για να τελειώσουμε με την ηθική και πολιτική παρακμή

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή, για να τελειώσουμε με την ηθική και πολιτική παρακμή Φωτογραφία: Menelaos Myrillas / SOOC
«Εδώ έχουμε σοβαρές εξελίξεις στα εθνικά θέματα και το υπουργείο Εξωτερικών ζει σε μια συνεχιζόμενη αρρυθμία και χωρίς να κάνει ουσιαστική ενημέρωση και σε μένα ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Την «πολυήμερη αφωνία» της κυβέρνησης για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στηλίτευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμακώνοντας την κριτική του.

«Έχουμε βγάλει 5-6 ανακοινώσεις σχετικά με την αποκάλυψη του in.gr για την Τομεάρχη Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, - δεν ήταν ένα απλό στέλεχος, αλλά Τομεάρχης- και δεν έχουμε λάβει απάντηση, μολονότι ακούμε για ποσά της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Περιφρονούν το Κοινοβούλιο, περιφρονούν την αντιπολίτευση, περιφρονούν τον ελληνικό λαό. Τα κυβερνητικά στελέχη δεν έλεγαν ότι όποιος είναι στο κέντρο της πίστας, πρέπει να πληρώσει; Και τώρα που έχουμε στο κέντρο της πίστας ένα σημαντικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από την περιφέρεια, δεν λένε κουβέντα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Mega.

Σχετικά με τις «μεθοδεύσεις» της κυβέρνησης στο κοινοβούλιο, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «ο κ. Μητσοτάκης φοβόταν ότι εάν οι βουλευτές του ψήφιζαν κανονικά, σήμερα το αποτέλεσμα θα ήταν ότι οι υπουργοί του – ο ένας ή και οι δύο – θα ήταν δυνατό να τους διερευνήσει η δικαιοσύνη μέσω προανακριτικής επιτροπής. Άρα, αυτό που έγινε, είναι μια μαύρη στιγμή. Τη χρεώνεται απολύτως ο πρωθυπουργός. Και όπως είπα και τις προηγούμενες ημέρες, δεν στέκεται Πρωθυπουργός που δεν εμπιστεύεται την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που τον έχει εκλέξει πρωθυπουργό».

Ερωτηθείς για την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από την ψηφοφορία με τους μόλις 7 παρόντες βουλευτές εκ μέρους της πλειοψηφίας και τις κούτες των επιστολικών ψήφων, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε με νόημα: «Θα ανεχόμαστε εμείς τα παρασκηνιακά σκοτεινά παιχνίδια του κ. Μητσοτάκη; Όχι, δεν τα δεχόμαστε. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Εμείς στα παιχνίδια με τους θεσμούς, με τη δικαιοσύνη, με τον κοινοβουλευτισμό, με ό,τι αφορά στη διαφάνεια, την αξιοκρατία, όχι δεν θα γίνουμε συνένοχοι. Είμαστε απέναντι και θα αγωνιστούμε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να τελειώσουμε με αυτή την ηθική και πολιτική παρακμή».

Σχολιάζοντας τα περί χρόνιων παθογενειών στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε: «Άλλο να λέμε ότι πάντα υπήρχαν παθογένειες στην κατανομή των επιδοτήσεων, -το οποίο το δέχομαι διότι είναι μια πραγματικότητα-, κι άλλο να λέμε ότι πάντα υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση η οποία λειτουργούσε με προστασία υπουργών, γενικών γραμματέων, με τέτοιους διαλόγους σοκαριστικούς, με εκβιασμούς, με κλείσιμο του ματιού για να μην γίνονται έλεγχοι, με μαύρο πολιτικό χρήμα και απειλές για τη ζωή ανθρώπων. Πότε έγιναν ξανά αυτά τα πράγματα; Δεν δικάζουμε κανέναν. Εμείς θέλουμε να μπορεί η δικαιοσύνη να τους ελέγξει. Και ο κ. Μητσοτάκης οργάνωσε ένα φιάσκο για να μην επιτρέψει στην ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει βάσει της ευρωπαϊκής δικογραφίας τους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη. Αυτό το φιάσκο θα τον ακολουθεί μέχρι την τελευταία ημέρα, που θα ανοίξει η πόρτα της εξόδου από το Μαξίμου».

Σχετικά με τη χθεσινή αποκάλυψη της υποβολής ρηματικής διακοίνωσης εκ μέρους της Αιγύπτου στην ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο για τη χάραξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισήμανε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά σε αυτό το σοβαρό ζήτημα κατά τη χθεσινή συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

«Γιατί ενώ η ρηματική διακοίνωση έχει κατατεθεί από τις 08/07, στις 21/07 στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής δεν μας ενημέρωσε ο κ. Γεραπετρίτης; Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται είναι: γιατί το υποτιμούν λέγοντας ότι είναι "πάγια διπλωματική αλληλογραφία";» διερωτήθηκε.

«Εδώ έχουμε σοβαρές εξελίξεις στα εθνικά θέματα και το υπουργείο Εξωτερικών ζει σε μια συνεχιζόμενη αρρυθμία και χωρίς να κάνει ουσιαστική ενημέρωση και σε μένα ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα. Θεωρώ λοιπόν το χθεσινό ότι είναι προκλητικό και είναι περαιτέρω πολιτικό, διότι η Νέα Δημοκρατία επιτέθηκε προσωπικά στον Γιάννη Μανιάτη που άσκησε κριτική στον τρόπο που λειτουργεί η εξωτερική μας πολιτική. Κατηγόρησαν τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ που ο νόμος του το 2011, -ο νόμος 4001-, έθεσε τα απώτατα όρια στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και βάσει αυτού του νόμου έκανε η κυβέρνηση τον Απρίλιο τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Μιλάμε για μια τοξική κυβέρνηση, η οποία συνεχώς υποπίπτει σε σοβαρά λάθη στην εξωτερική πολιτική και επιλέγει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, αντί να δίνει καθαρές απαντήσεις».

Αναφερόμενος σε θέματα της καθημερινότητας, έδωσε έμφαση στη ραγδαία αύξηση των ενοικίων και ιδίως της φοιτητικής στέγης.

«Κάποια παιδιά σήμερα κάνουν τις επιλογές του βάσει της οικονομικής δυνατότητας της οικογένειάς τους και όχι βάσει αυτού που θέλουν να σπουδάσουν και τι εφόδια θέλουν να έχουν στη ζωή τους. Είναι μια τεράστια κοινωνική αδικία» τόνισε και πρόσθεσε το πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ και το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κοινωνική κατοικία, μηχανισμούς ελέγχου της αύξησης των ενοικίων ώστε να αποκλιμακωθούν, κατάργηση της golden visa και περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Περαιτέρω αναφέρθηκε στην αύξηση του κόστους των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων, που «αυξήθηκαν από το 2019 μέχρι σήμερα κατά 43%. Πόσα νέα παιδιά και οικογένειες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές; Το 46% των Ελλήνων βάσει των στοιχείων της Eurostat, δεν μπορούν να κάνουν ολιγοήμερες διακοπές».

Ενώ για το ιδιωτικό χρέος, υπενθύμισε ότι ως Κ.Ο. «καταθέσαμε πρόταση για 120 δόσεις για τα χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Για το ελβετικό φράγκο, πήραμε πρόσφατα πρωτοβουλία, καθώς είναι σε ομηρία χιλιάδες οικογένειες που είχαν πάρει δάνεια σε ελβετικό φράγκο».

Ως προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τον νόμο Πιερρακάκη, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι «πρέπει να δώσουμε βάρος στην πρώτη μεγάλη επιλογή: Ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, χωρίς ανομία, με σοβαρή λειτουργία, χωρίς τραμπουκισμούς, χωρίς αυτά που ζούμε και ζουν και οι φοιτητές. Εύρυθμη λειτουργία της ακαδαμαϊκής κοινότητας και μη κρατικά μη κερδοσκοπικά να υπάρχουν και αυτά, εμείς είμαστε θετικοί. Αλλά πώς να υπάρχουν; Δεν μπορεί να μου λέει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή ότι “θα έρθει η Σορβόννη, να δω τι θα λέτε εκείνη την ώρα”, να αποκαλύπτει το ΠΑΣΟΚ ότι η Σορβόννη που μας είπαν πέρυσι δεν είναι αυτή που είναι 4η στην κατάταξη στη Γαλλία, αλλά 44η , να ανταπαντά ο κ. Πιερρακάκης ότι “ακόμη και αυτή είναι πάρα πολύ καλή” και τελικά να μην παίρνει πράσινο φως ούτε αυτή η Σορβόννη από τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση. Εδώ μιλάμε για κοροϊδία».

«Ο νόμος Πιερρακάκη έκανε τα κολλέγια που υπήρχαν, πανεπιστήμια σε ένα βράδυ» συμπλήρωσε και υπογράμμισε την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων «με σεβασμό στο Σύνταγμα με την αναθεώρηση. Να γίνουν και με περιφερειακά κριτήρια. Όχι να εγκατασταθούν όλα στην Αθήνα γιατί κάτι τέτοιο αποδυναμώνει το δημόσιο περιφερειακό πανεπιστήμιο. Κι έτσι να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου η πλειοψηφία πάει στο ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και όσοι θέλουν πάνε στο μη κρατικό μη κερδοσκοπικό, που δεν θα είναι μερικοί όροφοι στην Κάνιγγος».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει δημοσκοπήσεις, ανέφερε: «Πιστεύω ότι αν το ΠΑΣΟΚ συνεχίσει στον ίδιο δρόμο της αξιοπιστίας, της σοβαρότητας και της προόδου απέναντι στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών όπως είναι οι ανισότητες, η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ διαφορετικό από τη σημερινή εικόνα. Ο κόσμος κουράστηκε. Βαρέθηκε έναν Πρωθυπουργό που όλη την ώρα λέει "δεν ξέρω", "φταίνε οι άλλοι", "φταίνε από το 1980", "φταίνε οι συνεργάτες μου, εγώ πάλι δεν έχω καμία ευθύνη". Ο κ. Μητσοτάκης έχει κουράσει να είναι συνεχώς ένας ανεύθυνος Πρωθυπουργός. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε άλλα πράγματα από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις».

«Στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας και να έχει ο ελληνικός λαός καλύτερες ημέρες και για αυτόν και για τα παιδιά του», κατέληξε.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Γήρανση: «Πολεμήστε» την με αυτό το θρεπτικό συστατικό – Σε ποιες τροφές θα το βρείτε

Γήρανση: «Πολεμήστε» την με αυτό το θρεπτικό συστατικό – Σε ποιες τροφές θα το βρείτε

ΕΟΔΥ: 9 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας

ΕΟΔΥ: 9 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Μια κυβέρνηση που καταρρέει... μόνη της και μια αντιπολίτευση που δεν μπορεί!

Μια κυβέρνηση που καταρρέει... μόνη της και μια αντιπολίτευση που δεν μπορεί!

Παιχνίδια Εξουσίας
ΠΑΣΟΚ σε Βούλτεψη: Ζείτε τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας ενός αυταρχικού καθεστώτος

ΠΑΣΟΚ σε Βούλτεψη: Ζείτε τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας ενός αυταρχικού καθεστώτος

Πολιτική
ΠΑΣΟΚ σε Νέα Δημοκρατία: «Ντράπηκε και η ντροπή με τον κατήφορό σας»

ΠΑΣΟΚ σε Νέα Δημοκρατία: «Ντράπηκε και η ντροπή με τον κατήφορό σας»

Πολιτική
Σδούκου: Αφίσα της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ «ξεπλένει» τις δράσεις των μπαχαλάκηδων στα πανεπιστήμια

Σδούκου: Αφίσα της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ «ξεπλένει» τις δράσεις των μπαχαλάκηδων στα πανεπιστήμια

Πολιτική

NETWORK

Ο Ιούλιος του 2025 ήταν ο 3ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ

Ο Ιούλιος του 2025 ήταν ο 3ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ

ienergeia.gr
Νόσος των Λεγεωνάριων: Σε έξαρση στη Νέα Υόρκη – Τρεις θάνατοι και δεκάδες κρούσματα

Νόσος των Λεγεωνάριων: Σε έξαρση στη Νέα Υόρκη – Τρεις θάνατοι και δεκάδες κρούσματα

healthstat.gr
Γήρανση: «Πολεμήστε» την με αυτό το θρεπτικό συστατικό – Σε ποιες τροφές θα το βρείτε

Γήρανση: «Πολεμήστε» την με αυτό το θρεπτικό συστατικό – Σε ποιες τροφές θα το βρείτε

healthstat.gr
Ντ. Τραμπ: Δασμοί 100% σε μικροκυκλώματα και ημιαγωγούς

Ντ. Τραμπ: Δασμοί 100% σε μικροκυκλώματα και ημιαγωγούς

ienergeia.gr
Τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ

Τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ

ienergeia.gr
Επανάσταση στην αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας

Επανάσταση στην αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας

healthstat.gr
ΥΠΕΞ: Αναμενόμενη Αντίδραση η Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

ΥΠΕΞ: Αναμενόμενη Αντίδραση η Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

ienergeia.gr
ΕΟΔΥ: 9 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας

ΕΟΔΥ: 9 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας

healthstat.gr