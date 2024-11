Τσουκαλάς: Η κοινωνία επέλεξε το ΠΑΣΟΚ για αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη

«Εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε αριθμητικές διαδικασίες, δεν λειτουργούμε με τη λογική των παζαριών» τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην ΕΡΤ.

Το στίγμα της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη κυβέρνηση της ΝΔ έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ERT NEWS «Newsroom» τονίζοντας ότι δεν παζαρεύει με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.

«Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας αντιλαμβάνεται ότι ο ισχυρός πόλος απέναντι στην Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής….. ακολουθούμε ρυθμούς ουσιαστικής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε αριθμητικές διαδικασίες, δεν λειτουργούμε με τη λογική των παζαριών. Σεβαστήκαμε και συνεχίζουμε να σεβόμαστε τις εσωτερικές διαδικασίες των άλλων κομμάτων, ενώ αυτό ίσως να μην εφαρμόστηκε 100% στη δική μας εσωτερική διαδικασία», είπε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Τόνισε ότι « δεν επιλέγει ο κ. Μητσοτάκης ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στη Βουλή, η κοινωνία το επιλέγει και αυτό φαίνεται σε όλες τις μετρήσεις. Αν ο Πρωθυπουργός στη Βουλή αναγκάστηκε στην ουσία να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη τότε η κοινωνία είναι εκείνη που επέλεξε εκείνον ως αντίπαλο δέος».

«Έχουμε επιλέξει τη στρατηγική της αμφίπλευρης πολιτικής διεύρυνσης από την αριστερά προς το φιλελεύθερο κέντρο και κυρίως την κοινωνική διεύρυνση. Δεν είναι η λογική μας το πως θα έρθουν βουλευτές από άλλα κόμματα, αλλά πως θα συμμετάσχει η κοινωνία στην αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Υπογράμμισε ότι οι πολίτες αξιολογούν τη σταθερότητα που μπορούμε να παρέχουμε στον προοδευτικό κόσμο για να υπάρχει αύριο πολιτική αλλαγή. Το ζητούμενο είναι η πολιτική αλλαγή και αυτήν θέλουμε να εκφράσουμε ως φορέας της».

Για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι θα γίνει και το θέμα είναι να μπουν ζητήματα θεσμικά, πορείας της χώρας και εθνικά θέματα. « Αν θέλει η Κυβέρνηση συναίνεση σε μικρά ή μεγάλα θέματα, δεν πρέπει να περιμένει συναίνεση α λα καρτ. Έχει μία λογική ότι η συναίνεση είναι take it or leave it. Και μόλις φέρνει ένα νομοσχέδιο μόνη της και δεν δέχεται καμία αλλαγή, τότε σου λέει «δεν θες συναίνεση». Επισημαίνοντας τις επικρίσεις του Αδωνι Γεωργιάδη για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο για το προσωπικό γιατρό ο Κώστας Τσουκαλάς μίλησε για εργαλειοποίηση της έννοιας «συναίνεση». «Η εντύπωσή μου είναι ότι η ΝΔ έχει κάνει μία επιλογή να θέλει συνεχώς να τορπιλίζει τη συναίνεση για να μην υπάρξει αυτή, για να διαιωνίζει ένα αφήγημα ότι μόνο εκείνη είναι αξιόπιστη, κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και οι πολίτες το αξιολογούν», υπογράμμισε .

«Η Κυβέρνηση στην ουσία δεν θέλει να αποδέχεται εκείνα που ζητάμε ακριβώς για να μην υπάρχουν συναινέσεις. Να μπορεί να διαιωνίζει ένα αφήγημα περί μη συναίνεσης. Η λογική της είναι μόνο βραχυπρόθεσμη. Δεν έχει να κάνει με το πραγματικό συμφέρον της κοινωνίας. Μη γελιόμαστε. Δεν θέλει τη συναίνεση ο πρωθυπουργός. Είναι προσηλωμένη η κυβέρνηση στη νομή της εξουσίας και θέλει απλά να βρίσκει τρόπους για να διαιωνίζει ένα αφήγημα με το οποίο διατηρεί μία εκλογική κυριαρχία. Ανιχνεύει ορθά ότι ειδικά στο χώρο του κέντρου υπάρχει αλλαγή συσχετισμών, βλέπει το ΠΑΣΟΚ ως επιλογή ο κόσμος του κέντρου και ένας χώρος από τα αριστερά. Αυτό τρομάζει τη ΝΔ η οποία επιλέγει μια λαϊκίστικη ρητορική επίθεσης στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θα συνεχίσουμε εμείς σε αυτή. Εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε με προτάσεις, με υπευθυνότητα», κατέληξε.

