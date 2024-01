Για έλλειψη κατανόησης βασικών εννοιών ή φράσεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά εδώ και χρόνια στη χώρα μας έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας την κριτική του Στέφανου Κασσελάκη στον Κυριάκo Μητσοτάκη.

«Οταν χρησιμοποιεί λοιπόν τη φράση για το κάρο και το άλογο, ας ρωτήσει τουλάχιστον κάποιον από τους συνεργάτες του, τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται στον δημόσιο λόγο» τόνισε.

Θα απαντούσαμε στην ανακοίνωση του κ. Κασσελάκη αν επρόκειτο για ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης.

Αντιθέτως, παρατηρούμε επανειλημμένως αδυναμία κατανόησης βασικών εννοιών ή φράσεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά εδώ και χρόνια στη χώρα μας.

Ο κ. Κασσελάκης, σε ανάρτησή του στο Twitter, τόνισε πως «ο “φιλελεύθερος” Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις παρομοίασε χιλιάδες συμπολίτες του με άλογα!», και συνέχισε: «Η ισότητα είναι το “κάρο”; Και η “σέλα” ποιος είναι; Το νομοσχέδιο που δε φέρνει προς ψήφιση; Ή μήπως ο Βορίδης;».

«Ντροπή του για τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα», επεσήμανε και κάλεσε τον πρωθυπουργό «να πει ξεκάθαρα:

Our “liberal” Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, just compared thousands of Greek citizens to horses!



“Don’t put the cart before the horse” he said regarding a potential bill to finally (!) legalize same-sex marriage in Greece. (A country with no separation of church and… pic.twitter.com/dkcBKCZOY2