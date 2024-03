Δεν υπάρχει πιο αντιβρετανική συμπεριφορά από αυτή του Ρίτσι Σούνακ σε σχέση με την ακύρωση της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση της Αυστραλίας.

«Έχω σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχω ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι ανεξήγητο πώς ο Βρετανός πρωθυπουργός μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο αρνείται να μιλήσει σε κάποιον με τον οποίο διαφωνεί. Αυτό είναι τόσο αντιβρετανικό, πιο αντιβρετανικό δεν γίνεται. Δεν βρίσκω λόγια για όσα συνέβησαν», υπογράμμισε ο κ. Σχοινάς.

"It is as un-British as it gets. I'm still lost for words about what happened. Yes, in my mind there is no doubt that the marbles should go back where they belong." - European Commission Vice-President @MargSchinas on the row over the Elgin Marbles. #abc730 @FergusonNews pic.twitter.com/6xYwweNNaZ