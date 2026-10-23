Χωρίς εσωκομματικά πυρά και με τις «γκάφες» σε αναστολή.

Μια ασυνήθιστη ηρεμία απολαμβάνει το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Χαριλάου Τρικούπη. Οι δημόσιες εσωκομματικές αιχμές έχουν περιοριστεί αισθητά, με τον Παύλο Γερουλάνο και τον Χάρη Δούκα να συνεχίζουν τις πολιτικές παρεμβάσεις τους, αλλά χωρίς να ασκούν, ούτε καν έμμεσα, κριτική στην ηγεσία.

Αλλά και οι νεοαφιχθέντες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν προκαλούν πλέον τον ίδιο θόρυβο. Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, που είχε αναστατώσει τη Χαριλάου Τρικούπη με τις δηλώσεις του για μετεκλογικές συνεργασίες, έχει στραφεί κυρίως στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, από την άλλη, διατηρεί χαμηλό δημόσιο προφίλ μετά την πολυσυζητημένη προσχώρησή του.

Έτσι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την περίοδο λιγότερους εσωκομματικούς περισπασμούς: ούτε αμφισβήτηση ούτε ατυχείς δηλώσεις.

Όσο κρατήσει... Δηλαδή όσο η δημοσκοπική εικόνα είναι ενθαρρυντική...

Α.