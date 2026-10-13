Σήμερα, στις 4:30 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, αναμένουμε να γίνουμε σοφότεροι για την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και το μέλλον της στην αμερικανική διπλωματία.

Σήμερα, στις 4:30 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, αναμένουμε να γίνουμε σοφότεροι για την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και το μέλλον της στην αμερικανική διπλωματία.

Κι αυτό γιατί σήμερα, στις 9:30 το πρωί, τοπική ώρα Ουάσιγκτον, θα πραγματοποιήσει την παρθενική της εμφάνιση ως νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου η καλλίπυγος Κέιτι Ζακαράια, δικηγόρος και πολιτική σχολιάστρια προσκείμενη στο κίνημα MAGA.

Η στήλη θεωρεί δεδομένο πως η Ζακαράια αναμένεται να ερωτηθεί για την υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και για το εάν η Αμερικανίδα πρέσβειρα θα παραμείνει στη θέση της.

Δεδομένου ότι η υπόθεση βρίσκεται στην επικαιρότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 30 Σεπτεμβρίου, εκτιμούμε ότι η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου θα έχει ήδη προετοιμάσει την απάντησή της.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους λόγους για τους οποίους δεν δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα η κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν στις 10 Οκτωβρίου 2026 οι δύο δικηγόροι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, οι πληροφορίες που διακινούνται, δήθεν από την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις οποίες η ανακοίνωση έπρεπε προηγουμένως να εγκριθεί από τον Λευκό Οίκο, θα επισημάνουμε κομψά πως απέχουν από την πραγματικότητα. Για να μην πούμε ότι πρόκειται για παραμύθια της Χαλιμάς.

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Ν. Α.