Γιατί δεν προσκλήθηκε στην τελετή ονοματοδοσίας αίθουσας του ΥΠΕΝ σε «αίθουσα Στέφανου Μάνου»;

Συνδεόταν για περισσότερο από 40 χρόνια, προσωπικά και πολιτικά, με τον Στέφανο Μάνο. Μετά το θάνατό του, έγραψε κείμενα για την κοινή τους διαδρομή. Έχοντας διατελέσει υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος θεωρούταν αυτονόητη η παρουσία του στην τελετή ονοματοδοσίας που έγινε στο ΥΠΕΝ, παρουσία του Κ. Μητσοτάκη, για να γίνει η κεντρική αίθουσα συσκέψεων «αίθουσα Στέφανου Μάνου».

Όμως, στην ανακοίνωση του Πρωθυπουργού κατονομάζονται ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου και ο πρώην ΥΠΕΝ Κώστας Σκρέκας αλλά όχι ο Θόδωρος Σκυλακάκης.

Η απουσία του επισημάνθηκε από πηγές που γνωρίζουν νεοδημοκρατικά παρασκήνια και τις δύσκολες σχέσεις πρώην και νυν υπουργών ειδικά όταν πρόκειται για καυτά χαρτοφυλάκια, όπως το χαρτοφυλάκιο ενέργειας.

Α.