«Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή» είπε με χαρακτηριστική άνεση.

Δεν ξέρω αν η Μαρία Καρυστιανού ενθουσιάστηκε από τα υψηλά τηλεοπτικά νούμερα που έκανε η συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω»...

Ξέρω ότι η ατάκα που είπε στο Mega το πρωί της Δευτέρας θα γράψει ιστορία. «Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή» είπε με χαρακτηριστική άνεση.

Πολλοί αναρωτήθηκαν σε ποια αυτοδυναμία αναφέρεται.. Της Ν.Δ. ή της δικής της; Η απάντηση είναι του δικού της κόμματος. Το αφήνω εδώ για να μην μας παραξενεύει πλέον που ο Κ. Μητσοτάκης ζητάει αυτοδυναμία έστω και με δημοσκοπικό ποσοστό κοντά στο 28%. Εδώ την ζητάει η Μαρία Καρυστιανού με δημοσκοπικό ποσοστό κοντά στο 5%.

Λ.Ι.