Πριν από περίπου 14 μήνες, στις 19 Μαΐου 2025, το ΚΥΣΟΙΠ είχε συνεδριάσει με ακριβώς ίδια ατζέντα.

Με έντονη αίσθηση déjà-vu μοιάζει η αποψινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην ατζέντα βρίσκονται δύο βασικά θέματα: το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των μεγάλων δικτύων της χώρας, με έμφαση στις οδικές, σιδηροδρομικές, ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Γιατί déjà-vu; Διότι πριν από περίπου 14 μήνες, στις 19 Μαΐου 2025, το ΚΥΣΟΙΠ είχε συνεδριάσει με ακριβώς ίδια ατζέντα. Τότε, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, είχε συζητηθεί το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, καθώς και ο σχεδιασμός της χώρας για τα οδικά, σιδηροδρομικά, ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Δεκατέσσερις μήνες αργότερα, η κυβέρνηση επιστρέφει ουσιαστικά στα ίδια δύο μεγάλα κεφάλαια. Και αυτό δημιουργεί εύλογα το ερώτημα εάν η σημερινή συνεδρίαση αφορά την επικαιροποίηση και την αξιολόγηση της προόδου όσων είχαν αποφασιστεί τότε ή εάν πρόκειται για μία ακόμη επανάληψη του ίδιου σχεδιασμού.

Τον Μάιο του 2025, κατά τη συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. 2028-2034 και την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, είχε αναλυθεί το σκηνικό που διαμορφωνόταν στις Βρυξέλλες και είχαν εξεταστεί οι προτεραιότητες που αναμενόταν να αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου, μεταξύ των οποίων η ανταγωνιστικότητα και η άμυνα.

Στο μέτωπο των μεγάλων υποδομών, η τότε κυβερνητική αποτίμηση ήταν ότι ο σχεδιασμός προχωρούσε ικανοποιητικά. Η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για σειρά έργων, αρκετά από τα οποία, με βάση εκείνον τον προγραμματισμό, θα έπρεπε σήμερα, τον Ιούλιο του 2026, είτε να έχουν ολοκληρωθεί είτε να βρίσκονται σε τελικό στάδιο.

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Το κρίσιμο, επομένως, δεκατέσσερις μήνες μετά, δεν είναι να επαναληφθεί ο κατάλογος των έργων και των στρατηγικών προτεραιοτήτων. Είναι να αποτυπωθεί τι ακριβώς έχει ολοκληρωθεί, ποια έργα βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος, ποια έχουν μετατεθεί και για ποιους λόγους, καθώς και ποιες νέες αποφάσεις διαφοροποιούν τον σημερινό σχεδιασμό από εκείνον που είχε παρουσιαστεί τον Μάιο του 2025.

Διαφορετικά, η αίσθηση του déjà-vu δύσκολα θα αποφευχθεί.

Ν.Α.