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Τι συζητούν οι βουλευτές.

Δύο συγκεκριμένα πράγματα απασχολούν τους «γαλάζιους» βουλευτές από τώρα μέχρι τις εκλογές.

Πρώτον, αν θα γίνουν πρόωρες τον Σεπτέμβριο και δεύτερον αν θα γίνει ανασχηματισμός τον Οκτώβριο σε περίπτωση που «καεί» το σενάριο των πρόωρων.

Κι αυτό για να ενισχύσουν την θέση τους στην εκλογική τους Περιφέρεια.

Η συζήτηση είναι εκ των πραγμάτων στο τραπέζι. Αφού δεν εκπροσωπείται στην κυβέρνηση καιρό τώρα η Θεσσαλία. Δεν εκπροσωπείται η Κρήτη. Λείπει ο Μ. Βορίδης που έχει βάλει γερή πλάτη στις υποκλοπές και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και εκκρεμεί και η περίπτωση Ντόκου που μπορεί να μην είναι υπουργός αλλά δοθείσης ευκαιρίας θα αντικατασταθεί.

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Λ.Ι.