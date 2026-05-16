Το εσωκομματικό ρήγμα στη Ν.Δ «σφραγίστηκε» περίτρανα με την έναρξη του 16ου Συνεδρίου της Ν.Δ.

Με το πανηγυρικό βίντεο που έπαιξε- ως είθισται – για να τιμήσει την ιστορία της Ν.Δ. και από το οποίο έλειπαν όλοι οι Πρόεδροι του κόμματος. Πλην του ιδρυτή της Ν.Δ. Κων/νου Καραμανλή και του σημερινού Προέδρου Κ. Μητσοτάκη.

Ίσως για λόγους συντομίας... ίσως πάλι συνειδητά. Γεγονός είναι ότι από τους 10 Προέδρους της Ν.Δ. απουσίασαν από το βίντεο οι οκτώ: Γ. Ράλλης, Ε. Αβέρωφ, Κων/νος Μητσοτάκης, Μ. Έβερτ, Κ. Καραμανλής, Αντ. Σαμαράς , Β. Μειμαράκης και Γ. Πλακιωτάκης.

Φυσικά η ίδια τακτική έχει ακολουθηθεί και σε άλλα προηγούμενα συνέδρια της Ν.Δ. Πλην του προηγούμενου όπου η ΝΔ. συμπλήρωνε 50 χρόνια διαδρομής.

